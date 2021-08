Παρουσιαστής λέει τις ειδήσεις και πίσω του έχει ένοπλους Ταλιμπάν

Τον γύρο των social media κάνει βίντεο που δείχνει παρουσιαστή στο Αφγανιστάν να διαβάζει τις ειδήσεις στην τηλεόραση και να είναι περικυκλωμένος από… οκτώ ένοπλους Ταλιμπάν. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ζητήθηκε από τον παρουσιαστή του «ζητήθηκε» να πλέξει το εγκώμιο στο νέο καθεστώς και να παροτρύνει τους πολίτες να είναι συνεργάσιμοι.

Στο βίντεο των 42 δευτερολέπτων, ο Αφγανός παρουσιαστής περικυκλωμένος από τους ένοπλους Ταλιμπάν, οι οποίοι στέκονται από πίσω του την ώρα που διαβάζει τις ειδήσεις, για την πτώση της αφγανικής κυβέρνησης και σημειώνει ότι οι πολίτες «δεν θα έπρεπε να φοβούνται». Το βίντεο τραβήχτηκε την ώρα που οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχαίτισαν με επιτυχία μια δεύτερη τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Η Yalda Hakim του BBC ανάρτησε το βίντεο το απόγευμα της Κυριακής, σχολιάζοντας: «Αφγανική τηλεόραση – σουρεαλιστικό».

Ο Ιρανός δημοσιογράφος Masih Alinejad έκανε retweet το βίντεο και σχολίασε: «Αυτό είναι σουρεαλιστικό. Μαχητές των Ταλιμπάν ποζάρουν πίσω από αυτόν τον φανερά τρομοκρατημένο παρουσιαστή με όπλα και τον κάνουν να λέει ότι οι άνθρωποι του Αφγανιστάν δεν θα πρέπει να φοβούνται το ισλαμικό εμιράτο. Οι ίδιοι οι Ταλιμπάν είναι συνώνυμοι με τον φόβο στο μυαλό εκατομμυρίων. Αυτή είναι μία ακόμη απόδειξη».

