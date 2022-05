Ποινική δίωξη στον Κέβιν Σπέισι για σεξουαλικές επιθέσεις κατά τριών ανδρών

2 Shares Share Tweet

Εισαγγελέας στη Βρετανία άσκησε ποινική δίωξη στον ηθοποιό Κέβιν Σπέισι για τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης κατά τριών ανδρών.

«Το CPS έχει εγκρίνει ποινικές κατηγορίες εναντίον του Κέβιν Σπέισι, 62 ετών, για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης εναντίον τριών ανδρών. Έχει κατηγορηθεί επίσης ότι ασέλγησε σε άτομο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Οι κατηγορίες ακολουθούν την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία κατά την έρευνά της», ανέφερε η Rosemary Ainslie, επικεφαλής της Ειδικής Διεύθυνσης Εγκλήματος του CPS.

Τα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα στο Λονδίνο μεταξύ του Μαρτίου 2005 και του Αυγούστου 2008, αλλά και στο Γκλουσεστερσάιρ τον Απρίλιο του 2013.

Ο Κέβιν Σπέισι τον Νοέμβριο του 2017, το θέατρο Old Vic του Λονδίνου είπε ότι είχε λάβει 20 ξεχωριστές καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά από τον Σπέισι από 20 άνδρες που ήρθαν σε επαφή μαζί του στο θέατρο ή σε σχέση με αυτό μεταξύ του 1995 και του 2013.

Ο Σπέισι βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός και ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ κόπηκε από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά House of Cards” και απομακρύνθηκε από την ταινία “All the Money in the World” αφού ήρθαν στο φως οι κατηγορίες για την σεξουαλική του συμπεριφορά.

Ο 62χρονος ηθοποιός, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στην ταινία “American Beauty” και β’ ανδρικού ρόλου στο “The Usual Suspects”, έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.