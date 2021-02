Σοκάρει η άγρια επίθεση στον ηλικιωμένο πατριό του: Τον έσυρε έξω από το σπίτι και τον κλώτσησε στο πρόσωπο

Ένας άντρας έχει συλληφθεί στο Σίδνεϊ, κατηγορούμενος ότι προσπάθησε να σκοτώσει τον ηλικιωμένο πατριό του, τον οποίο φέρεται να έσυρε έξω από το σπίτι, να κλώτσησε στο πρόσωπο και να τον χτύπησε με το αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο δυτικό Σίδνεϊ το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο 30χρονος Μαρκ Μόργκαν φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 70χρονο μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια φέρεται να τον έσυρε έξω από την κατοικία και να τον κλώτσησε στο πρόσωπο, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο 70χρονος να εκτοξευτεί σε απόσταση τριών μέτρων και να μείνει αναίσθητος. Ο πατριός παραμένει στο νοσοκομείο.

Ο κατηγορούμενος έφυγε στη συνέχεια πεζός για ένα άλλο σπίτι, όπου έσπασε τα έπιπλα και ένα παράθυρο, προκαλώντας ζημιές μεγάλης αξίας. Τελικά συνελήφθη μετά από τους αστυνομικούς μετά από μια σύντομη μάχη μαζί τους.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για διάρρηξη και επίθεση σε αστυνομικούς.Την Τρίτη εμφανίστηκε ενώπιον της δικαιοσύνης αλλά δεν έκανε αίτηση για να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, κάτι που και τυπικά δεν έγινε αποδεκτό. Θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 25 Μαρτίου.

Elderly man is allegedly dragged down a driveway, kicked in the face and then run down with a car https://t.co/eA0qoqjErc

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 2, 2021