Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα: Αυτοκίνητο πέταξε και προσγειώθηκε σε τοίχο

Ένα σοκαριστικό δυστύχημα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε δρόμο της Νότιας Αφρικής.

Σε αυτό, φαίνεται ένα αυτοκίνητο που έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα να πετάει κυριολεκτικά πάνω από το δρόμο καθώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του και να προσγειώνεται πάνω στον τοίχο ενός παρεκκλησιού.

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε πως ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς όταν τον βρήκαν αιμορραγούσε πολύ και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.Είναι άγνωστο πώς κατάφερε να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου ενώ από θαύμα επέζησε από μια τόσο σφοδρή σύγκρουση.

WATCH | Makhanda flying car captured on camera as it crashes into chapelhttps://t.co/Ug6CgSTbjK pic.twitter.com/eNgsJVbuZu

— Dispatch AFRICA (@africa_dispatch) November 4, 2020