Στα χέρια των Ρώσων το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Στα χέρια των Ρώσων φαίνεται ότι έπεσε το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια λίγες ώρες μετά την φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτό τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Την πληροφορία μετέδωσε λογαριασμός στο Twitter του ουκρανικού στρατού και επιβεβαίωσε Ουκρανός αξιωματούχος που δήλωσε ότι «το πυρηνικό εργοστάσιο» κατελήφθη από τις δυνάμεις της Ρωσίας».

Η είδηση έγινε γνωστή λίγες ώρες μετά την εκδήλωση φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο προκαλώντας ανησυχία σε όλο τον πλανήτη καθώς αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για αύξηση των ποσοστών ραδιενέργειας, πληροφορία η οποία στη συνέχεια διαψεύστηκε και απο την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Η φωτιά, πάντως, στη Ζαπορίζια, αντιμετωπίστηκε τελικά λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα της Παρασκευής, καθώς οι Ουκρανοί κατήγγειλαν ότι για ώρα οι ρωσικές δυνάμεις δεν επέτρεπαν στους πυροσβέστες να προσεγγίσουν, αναζωπύρωσε την ανησυχία που υπάρχει για την περίπτωση ενός ατυχήματος με απρόβλεπτες συνέπειες.