Συγκλονιστικές εικόνες στην Ουκρανία: Πολίτες μαζεύονται στα καταφύγια μετά την εισβολή της Ρωσίας

Χιλιάδες είναι επίσης και οι κάτοικοι του Κιέβου που έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν την πόλη όπως όπως με τα αυτοκίνητά τους, όπως φαίνεται σε βίντεο που μεταδόθηκαν μέσα από το social media.

BREAKING VIDEO: AIR RAID SIRENS NOW IN CAPITAL CITY OF KIEV. #UKRAINE #WWIII pic.twitter.com/A4JDErpQyw

— ANONCAT REPORTS 🐈‍⬛🏴 (@anoncatnews) February 24, 2022