Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Αττάλεια την Πέμπτη

Την Πέμπτη στην Αττάλεια θα συναντηθούν οι ΥΠΕΞ της Ουκρανίας και της Ρωσίας!

Συγκεκριμένα, ο Μεβλέτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσε ότι στις 10 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας Λαβρόφ και Κουλέμπα σε φόρουμ στην Αττάλεια.

«Η συνάντηση θα είναι σε τριμερή μορφή. Θα συμμετάσχω και εγώ», είπε ο κ. Τσαβούσογλου.

#BREAKING Top Russian, Ukrainian diplomats to meet in Antalya Diplomacy Forum on Thursday with attendance of Turkiye's foreign minister

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 7, 2022