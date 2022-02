«Τα έψαλε» σε Ρώσους στρατιώτες – «Είστε μαριονέτες, τι σκ@@α κάνετε εδώ;»

Η παρουσία Ρώσων στρατιωτών στις περιοχές στις οποίες έχουν κυριαρχήσει οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη της επίθεσης της Μόσχας στην Ουκρανία έχει αρχίσει να προκαλεί αντιδράσεις από απλούς πολίτες όπως συνέβη με την περίπτωση της γιαγιάς που έγινε viral όταν τα έβαλε με Ρώσους στη Χερσώνα.

Το νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο κύριο σημειώθηκε στην πόλη Μελιτόπολη η οποία, όπως υποστηρίζει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, είναι υπό ρωσική κατοχή από το βράδυ της Παρασκευής.

Στο βίντεο που έγινε viral στα social media φαίνεται ο ηλικιωμένος να στέκεται μπροστά στους Ρώσους στρατιώτες και να τους λέει: «Τι σκ@@α κάνετε εδώ; Κι εγώ Ρώσος είμαι αλλά ζω σε αυτή την χώρα».

«Έχουμε τη ζωή σας και εσείς τις δικές σας. Έχετε τη χώρα σας και εμείς τη δική μας. Δεν έχετε προβλήματα στην χώρα σας; Είστε όλοι πλούσιοι εκεί;» συνέχισε το «σφυροκόπημα» ο ηλικιωμένος κάτοικος της Ουκρανίας.

«Είστε όλοι μαριονέτες» κατέληξε ο ηλικιωμένος πρωταγωνιστής του βίντεο που έγινε viral τις τελευταίες ώρες στα social media.

Τον ίδιο τόνο είχε χρησιμοποιήσει και η οργισμένη γυναίκα που έγινε viral και η οποία ακούγεται να ρωτά τους Ρώσους στρατιώτες «τι στο *** κάνετε στη χώρα μας;», ενώ ένας ντροπιασμένος στρατιώτης προσπαθεί να την ηρεμήσει.

Έφυγε και μετά γυρισε για να φωνάξει: «Πρέπει να βάλεις σπόρους απο ηλιοτρόπια στις τσέπες σου ώστε να μεγαλώσουν στην ουκρανική γη αφού πεθάνεις». Στο Twitter, χαιρετίστηκε για το θάρρος της, με έναν θαυμαστή να σχολιάζει: «Η γενναιότητα είναι εκπληκτική! Ευχαριστώ! Είμαστε δίπλα σας!».