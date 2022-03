Τα τελεσίγραφα η νέα τακτική – Μάχες στη Μαριούπολη, οβίδες στην Οδησσό

Μια νέα τακτική φαίνεται ότι εφαρμόζουν οι Ρώσοι από το πρωί της Τετάρτης καθώς σε βίντεο έχουν καταγραφεί δήμαρχοι να μεταφέρουν στους κατοίκους των πόλεων τελεσίγραφα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Στα τελεσίγραφα αυτά, όπως φαίνεται στην περίπτωση της πόλης Κονοτόπ, οι Ρώσοι καλούν τους Ουκρανούς να παραδώσουν τις πόλεις είτε διαφορετικά τους απειλούν ότι θα τις καταστρέψουν ολοκληρωτικά.

Την ίδια ώρα στη Μαριούπολη οι μάχες συνεχίζονται καθώς σύμφωνα με εκπρόσωπο του δημοτικού συμβουλίου, η πόλη παραμένει υπό τον έλεγχο των Ουκρανών μολονότι διεξάγονται συγκρούσεις στους δρόμους με την ουκρανική πλευρά να καταγγέλλει βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές και νοσοκομεία.

Την ίδια εικόνα μεταφέρει και η βρετανική αντικατασκοπεία σύμφωνα με τη οποία «σφοδρά πυρά πυροβολικού αλλά και αεροπορικές επιθέσεις διεξάγονται το τελευταίο 24ωρο στην πόλη».

Εντωμεταξύ βίντεο φέρονται να έχουν καταγράψει βομβαρδισμούς και στην περιοχή της Οδησσού που βρίσκεται στην παραλιακή γραμμή της Αζοφικής, όπως και η Μαριούπολη

Από την πλευρά του ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης τον τελευταίο απολογισμό των ρωσικών απωλειών.

Συγκεχυμένες είναι τέλος οι πληροφορίες για τη Χερσώνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας να διαψεύδει τη ρωσική πλευρά η οποία υποστηρίζει ότι η πόλη έχει πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων». «Βάσει των πληροφοριών από τα στρατεύματά μας οι μάχες συνεχίζονται. Η πόλη δεν έχει καταληφθεί πλήρως, ορισμένα τμήματά της είναι υπό τον έλεγχό μας» είπε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού.

Λίγο πριν τις 9:30 το πρωί της Τετάρτης οι ουκρανικές αρχές κατήγγειλαν επίθεση στο πανεπιστήμιο Καραζίν αλλά και σε κτήριο της αστυνομίας στο Χάρκοβο με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για τουλάχιστον τρεις τραυματίες στο πανεπιστήμιο της ουκρανικής πόλης.

Την είδηση μετέφερε πρώτο το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN με βίντεο από τις φωτιές που προκάλεσε η επίθεση να κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτίου.

Νωρίτερα, τα ξημερώματα της Τετάρτης αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας επιτέθηκαν στο Χάρκοβο όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για μάχες σε εξέλιξη.

«Αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στη Χαρκίβ (…) και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο» της πόλης, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον Αντόν Γκεραστσένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο σχολής πολιτών στο Χάρκοβο έπειτα από αεροπορικό πλήγμα. «Πρακτικά δεν απομένει πλέον καμία περιοχή που δεν έχει υποστεί πλήγμα από οβίδα» του ρωσικού πυροβολικού, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Χάρκοβο η πόλη των 1,4 εκατ. κατοίκων που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, υπέστη χθες, Τρίτη, επανειλημμένα βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 20, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.