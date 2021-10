Θετική για δεύτερη φορά στον κορωνοϊό

Η 37χρονη τηλεπερσόνα και αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν ανακοίνωσε μέσω twitter πως είναι θετική για δεύτερη φορά στον κοροναϊό.

Η Κλόε Καρντάσιαν είναι πλήρως εμβολιασμένη και όπως είπε η ίδια δεν ανησυχεί για σοβαρά συμπτώματα ή νοσηλεία.

«Όλα θα πάνε καλά. Θα είμαστε εδώ σε καραντίνα ακολουθώντας τις τρέχουσες οδηγίες», έγραψε η ίδια.

Να θυμίσουμε πως η Κλόε Καρντάσιαν είχε ανακοινώσει στις 28 Οκτωβρίου του 2020 ότι είχε βρεθεί θετική στον ιό και είχε μοιραστεί τα συμπτώματά της, μέσα από ένα επεισόδιο της σειράς «Keeping Up With The Kardashians».