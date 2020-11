Τζο Μπάιντεν: Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς

Ο Τζο Μπάιντεν έμαθε τα ευχάριστα νέα, πως είναι ο 46ος πρόεδρος της Αμερικής από το σπίτι του στο Ντέλαγουερ, όπου βρισκόταν με την οικογένειά του.

Ο ίδιος θα απευθυνθεί στο έθνος αργότερα απόψε, ανέφερε αξιωματούχος στο CNNi.

Σε μήνυμά του στο Twitter, έγραψε:

«Αμερική, είναι τιμή μου που με επέλεξες να ηγηθώ της μεγάλης αυτής χώρας.

Το έργο που θα έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι το εξής: «θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020