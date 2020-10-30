Βίντεο-σοκ από τη Σμύρνη, μετά τον σεισμό στη Σάμο -Βγήκε η θάλασσα στη στεριά, σαν ποτάμι

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Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει η ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι βόρεια της Σάμου και έπληξε και τα παράλια της Τουρκίας.

Πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει στην γειτονική Σμύρνη, ενώ όπως δείχνουν τα βίντεο που αναρτούν πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η θάλασσα έχει βγει στην στεριά και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της.

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