Βίντεο-σοκ από τη Σμύρνη, μετά τον σεισμό στη Σάμο -Βγήκε η θάλασσα στη στεριά, σαν ποτάμι

Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει η ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι βόρεια της Σάμου και έπληξε και τα παράλια της Τουρκίας.
Πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει στην γειτονική Σμύρνη, ενώ όπως δείχνουν τα βίντεο που αναρτούν πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η θάλασσα έχει βγει στην στεριά και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της.
Seferihisar'da deprem anı böyle görüntülendi pic.twitter.com/fQMP4GnaUy
— Politic Türk (@politicturk) October 30, 2020
SON DAKİKA💥 İzmir seferihisar'da yaşanan deprem sonrası deniz taştı pic.twitter.com/YdMfx3nvsM
— Politic Türk (@politicturk) October 30, 2020
SON DAKİKA💥 İzmir seferihisar'da yaşanan deprem sonrası deniz taştı pic.twitter.com/YdMfx3nvsM
— Politic Türk (@politicturk) October 30, 2020
Seferihisar'da deniz seviyesinin yükselmesi ile birçok eve su bastığı bildiriliyor pic.twitter.com/8mcew9CFMS
— Politic Türk (@politicturk) October 30, 2020
SON DAKİKA💥 İzmir Seferihisar'da depremin etkisi ile deniz seviyesi yükseliyor. pic.twitter.com/IWXnahMfNO
— Politic Türk (@politicturk) October 30, 2020