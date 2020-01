Γιατί έβαλαν οι επιστήμονες ακρίδες σε… γραμμικό επιταχυντή σωματιδίων

1 Shares Share Tweet

Όλα ξεκίνησαν με μια ακρίδα μέσα σε γραμμικό επιταχυντή σωματιδίων στο Argonne National Laboratory στο Ιλινόις των ΗΠΑ.

Το έντομο «χτυπήθηκε» με ακτίνες Χ υψηλής έντασης από ένα συγχροτρόνιο για να δουν οι επιστήμονες τι θα συμβεί. Και αυτό που συνέβη δεν το περίμεναν με τίποτα.

Όπως μας λέει ο καθηγητής φυσιολογίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, Jon Harrison, «πίστεψα ότι έβλεπα παραισθήσεις». «Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι ο προσανατολισμός ενός εντόμου αναφορικά με τη βαρύτητα θα έπαιζε ρόλο», επιβεβαιώνει και ο Jake Socha, καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Βιρτζίνια.

Οι σάκοι αέρα στο κεφάλι της ακρίδας διαστέλλονταν λοιπόν όταν ήταν σε κανονική θέση, με τους αντίστοιχους σάκους της κοιλιάς να συστέλλονται. Όταν όμως την έβαζαν αναποδογυρισμένη, συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο, μια εντελώς παράξενη ανακάλυψη.

«Οι σάκοι αέρα και στις δύο άκρες του ζώου ανταποκρίνονταν με τον ίδιο τρόπο. Όποια πλευρά ήταν κάτω, οι σάκοι της συμπιέζονταν και, σε αντίθεση, αυτοί της κορυφής φούσκωναν. Κάτι που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι αντιστρέφαμε τις ίδιες τις δυνάμεις της βαρύτητας», λέει ο Harrison πανευτυχής.

Οι επιστήμονες μελετούσαν τα αποτελέσματα της βαρύτητας στη φυσιολογία των ασπόνδυλων και βρήκαν πως στις ακρίδες η πίεση στο εσωτερικό του σώματός τους μπορεί να αλλάξει με βάση ένα ευέλικτο σύστημα βαλβίδων.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences», έχει μάλιστα πολλές πρακτικές εφαρμογές, καθώς «τα έντομα χρησιμοποιούνται για μοριακές έρευνες στους μηχανισμούς αίσθησης της βαρύτητας, που είναι σημαντικοί για την κατανόηση βιο-ιατρικών θεμάτων στους ανθρώπους», λέει ο Socha.