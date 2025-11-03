15o Φεστιβάλ Θεσσαλών από τις 7 έως και τις 9 Νοεμβρίου στη Γερμανία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης “Βασίλης Τσιτσάνης”, σε

συνεργασία με τους Θεσσαλικούς Συλλόγους Γκύτερσλο και Μπίλεφελντ, διοργανώνει

το 15ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης, ένα τριήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τον

πολιτισμό και τη συνεργασία, που θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου 2025.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου – Συναπάντημα στο Γκύτερσλο.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 19:00, με το παραδοσιακό

Συναπάντημα στο εστιατόριο El Greco στο Γκύτερσλο.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί η νέα Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Γερμανία, η

οποία θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους εκπροσώπους των ελληνικών

συλλόγων και κοινοτήτων.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι μουσικοί και τραγουδιστές μας από την Ελλάδα, σε μια

φιλική και χαλαρή ατμόσφαιρα, που θα δώσει την ευκαιρία για γνωριμία και ανταλλαγή

απόψεων μεταξύ όλων των παρευρισκομένων.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου – Το μεγάλο φεστιβάλ στο Μπίλεφελντ

Η κορύφωση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στην αίθουσα

Rose Event Center στο Μπίλεφελντ.

Στο μεγάλο αυτό αντάμωμα θα συμμετάσχουν Θεσσαλοί και Έλληνες από όλη την

Ευρώπη, καθώς και εκπρόσωποι πολλών πολιτιστικών συλλόγων και ομοσπονδιών.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς, μουσική και τοπικές

φορεσιές, με τη συμμετοχή πολυάριθμων χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες

πόλεις και χώρες.

Στο μουσικό μέρος θα εμφανιστούν οι Διαλεχτή και Κώστας Μπανιώτης στο τραγούδι,

ενώ στο κλαρίνο θα είναι οι Δημήτρης Λαμπάκης και Θοδωρής Χαλιάσος, όλοι από την

Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου με ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό και θρησκευτικό πρόγραμμα στην πόλη του Μπίλεφελντ.

Στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ξενάγηση με επισκέψεις σε δύο

εμβληματικά σημεία της πόλης:

την Ορθόδοξη Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Παύλου και το ιστορικό κάστρο

Sparenburg.

Η ημέρα αυτή θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα

την τοπική ιστορία, την παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γερμανία και τα

πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ολοκληρώνοντας έτσι με ιδανικό τρόπο ένα

τριήμερο γεμάτο πολιτισμό, πίστη και παράδοση.

Το 15ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης αποτελεί έναν θεσμό που προβάλλει την

ελληνική παράδοση, την ενότητα και τη συνεργασία των Θεσσαλών και όλων των Ελλήνων

της Διασποράς.

Μέσα από τη μουσική, τον χορό και τη συλλογική συμμετοχή, το φεστιβάλ ενισχύει τους

δεσμούς φιλίας, πολιτισμού και αλληλεγγύης μεταξύ των κοινοτήτων της Ευρώπης.

Διοργάνωση: Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης»

Σε συνεργασία με τον Θεσσαλικό Σύλλογο Γκύτερσλο «Μετέωρα» και τον Θεσσαλικό

Σύλλογο Μπίλεφελντ.