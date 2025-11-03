Ανοικτό κάλεσμα για το Βραβείο Τέχνης 2026 Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Ίδρυμα Γεωργίου & Αριστέας Μαμιδάκη απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για το Βραβείο Τέχνης 2026. Ο θεσμός του Βραβείου Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, ξεκίνησε το 2019 με όραμα την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πρωτοπορίας. Στηρίζει και προωθεί σύγχρονους δημιουργούς προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα νέο έργο τέχνης, το οποίο θα παραμείνει σε μόνιμη έκθεση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, θα ενταχθεί στη συλλογή Τέχνης του Ιδρύματος, και θα αποτελέσει μέρος μιας σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Φέτος το Ίδρυμα θα βραβεύσει μια πρόταση, η οποία θα ξεχωρίσει για την ποιότητα, την πρωτοτυπία, τη σχέση της με τον τόπο και τη βιωσιμότητά της. Το κάλεσμα αφορά μεγάλης κλίμακας γλυπτική εγκατάσταση, σχεδιασμένη για μόνιμη έκθεση σε εξωτερικό χώρο, ως σημείο αναφοράς στον χώρο.

Το Βραβείο Τέχνης 2026 απευθύνεται σε εικαστικούς καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: γλυπτική, εγκατάσταση, ηχητική εγκατάσταση, μικτές τεχνικές, κατασκευές με φυσικά υλικά, land art, environmental art, ecological art και έργα που ενσωματώνουν την τέχνη και τη φύση με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων εμπειριών στον ανοιχτό χώρο.

Η επιλεγμένη πρόταση θα βραβευτεί με το ποσόν των 15.000 ευρώ, ενώ το Ίδρυμα θα αναλάβει και τα έξοδα κατασκευής του έργου. Ο/Η καλλιτέχνης που θα επιλεγεί, θα έχει στη διάθεσή του/της το διάστημα Φεβρουάριος-Μάιος 2026 για να δημιουργήσει το έργο, για το οποίο βραβεύτηκε. Το βραβευμένο έργο θα παρουσιαστεί στο κοινό σε ανοικτή τελετή το καλοκαίρι 2026 και θα παραμείνει σε μόνιμη έκθεση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 23:59 ώρα Ελλάδας (GMT+2). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαμορφωμένης φόρμας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Δείτε ΕΔΩ πληροφορίες για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.