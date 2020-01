Απόψε στον Βόλο η μεγάλη συναυλία των Suicidal Angels

1 Shares Share Tweet

Οι σειρήνες ηχούν! Στο ξεκίνημα του 2020 μας περιμένει ένας μεγάλος “πόλεμος”! Αυτό υπόσχονται οι Suicidal Angels…πως θα συμβεί και στην πόλη του Βόλου, απόψε Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, στο LAB ART, όπου στο πλαίσιο του ελληνικού σκέλους της νέας παγκόσμιας περιοδείας τους, θα παρουσιάσουν το βαρύ πυροβολικό από το καινούργιο τους album “Years of Aggression”.

Προπώληση: 10 ευρώ , Γενική είσοδος/ταμείο: 12 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:- Τηλεφωνικά στο 11876 κ ηλεκτρονικά στο www.viva.gr, – Seven Spots (σε Βόλο και όλη την Ελλάδα), – My Market, – Intris Center (Τοπάλη 63, Βόλος), – Γνήσιον Καπνοπωλειο (Τ. Οικομάκη 41), – Ρακοσυλλέκτης The Rock Bar (Αγχιάλου 7, Παλαιά, Βόλος), – Ya ta Panda (Παγασών 70Α – 2ας Νοεμβρίου, Βόλος), – Ya ta Panda plus (Αναλήψεως 178), – ΚΕΧΑΪΔΗΣ μουσικός οίκος (28ης Οκτωβρίου 118, Βόλος), – Illusion RT (Τ. Οικονομάκη & Αγ. Νικολάου, Βόλος).

Στα καταστήματα WIND στο Βόλο

• Δημητριάδος 84, • Λεωφόρος Ειρήνης 96 στη Νέα Ιωνία και • Ερμού 174 απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο!