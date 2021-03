Χρυσές Σφαίρες 2021: Οι μεγάλοι νικητές

1 Shares Share Tweet

Κάθε χρόνο, η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλυγουντ (Hollywood Foreign Press Association – HFPA) διοργανώνει στην Αμερική την τελετή απονομής των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων Χρυσές Σφαίρες, που θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ.

Η φετινή, 78η, ηλεκτρονική -πλήρως εικονική εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού- απονομή των βραβείων, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, ήταν γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές αλλά και σίγουρα φαβορί. Οι οικοδέσποινες, Τίνα Φέι και Εϊμι Πόλερ, παρουσίασαν τους νικητές από το Rainbow Room του Rockefeller Center στη Νέα Υόρκη και από το Beverly Hilton Hotel στο Μπέβερλι Χιλς αντίστοιχα.

Στην ιδιαίτερη αυτή τελετή, απουσίαζε για φέτος και το κόκκινο χαλί με τις λαμπερές παρουσίες που παρελαύνουν πάνω σε αυτό, με τους υποψηφίους και το κοινό να παρακολουθούν την ανακοίνωση των νικητών από το σπίτι.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού η οποία έχει οδηγήσει σε παρατεταμένο «λουκέτο» τις κινηματογραφικές αίθουσες του πλανήτη, στις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει απευθείας σε πλατφόρμες streaming και συνδρομητικά κανάλια.

Η αμερικανική ταινία «Nomadland», ένα ρόουντ μούβι, που παρακολουθεί μια γυναίκα στα 60 της, που όταν χάνει τα πάντα εξαιτίας της Μεγάλης Κρίσης και ξεκινάει ένα ταξίδι στην αμερικανική Δύση με ένα μικρό βαν, επικράτησε στην κατηγορία καλύτερης δραματικής ταινίας κερδίζοντας και τη Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας που πήγε φέτος στην 38χρονη Κλόι Ζάο – τη δεύτερη γυναίκα έγινε η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών που κερδίζει την πρωτιά στην κατηγορία, μετά την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, το 1984, για την σκηνοθεσία της στο «Γεντλ».

Η νέα ταινία του Σάσα Μπαρόν Κοέν, υπό τον τίτλο «Borat Subsequent Moviefilm», απέσπασε όλα τα σημαντικά βραβεία στην κατηγορία της κωμωδίας, με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας και του Α’ Ανδρικού Ρόλου να καταλήγουν στον Βρετανό ηθοποιό, κωμικό, συγγραφέα και παραγωγό. «Περιμένετε, ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Ισχυρίζεται πως ψήφισαν πολλοί νεκροί», αστειεύτηκε ο 49χρονος Κοέν.

Η 36χρονη Άντρα Ντέι, μια νεαρή μαύρη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, έκανε την έκπληξη κερδίζοντας στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού σε δραματική ταινία, χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «ΗΠΑ εναντίον Μπίλι Χάλιντεϊ». Το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κωμική ταινία απέσπασε η Ρόζαμουντ Πάικ για την ερμηνεία της στην ταινία «I Care A Lot» ενώ η Τζόντι Φόστερ κέρδισε το βραβείο του καλύτερου γυναικείου δεύτερου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Ο Μαυριτανός», στην οποία υποδύεται τον ρόλο μιας δικηγόρου που υπερασπίζεται έναν Μαυριτανό ο οποίος κατηγορείται άδικα για τρομοκρατία από τις ΗΠΑ και είναι φυλακισμένος επί 14 χρόνια στο Γκουαντάναμο.

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν βραβεύτηκε μετά θάνατον στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου – Δράμα για την ερμηνεία του στην ταινία «Η θρυλική Μα Ρέινι», την τελευταία που είχε γυρίσει πριν υποκύψει στον καρκίνο το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Βρετανός Ντάνιελ Καλούγια κέρδισε το βραβείο του καλύτερου δραματικού δεύτερου ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Judas and the Black Messiah» στον ρόλο του Φρεντ Χάμπτον, του νεαρού ηγέτη του κινήματος των «Μαύρων Πανθήρων» που σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο 1969 σε επιδρομή της αστυνομίας.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιν Φόντα -βραβευμένη δύο φορές με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου- τιμήθηκε με το βραβείο Cecil B. DeMille. Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε ένα άτομο που έχει διαρκή επίδραση στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

«Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, το εύρος της δουλειάς της Τζέιν αντικατοπτρίστηκε και στον αδυσώπητο ακτιβισμό της, χρησιμοποιώντας τη δυναμική της για να αντιμετωπίσει μερικά από τα πιο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του HFPA Άλι Σαρ για την 83χρονη ηθοποιό.

Στις τηλεοπτικές σειρές το «The Crown» σάρωσε τα βραβεία σε όσες κατηγορίες ήταν υποψήφιο, με την Έμα Κόριν να αποσπά βραβείο στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, ερμηνεύοντας την Πριγκίπισσα Νταιάνα, ενώ τα υπόλοιπα τηλεοπτικά βραβεία υπήρξαν ευχάριστα αναμενόμενα με διπλή νίκη του «The Queen’s Gambit» (Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά & ερμηνεία για την Άνια Τέιλορ), το «Small Axe» και αυτή του Τζέισον Σουντέικις για το «Ted Lasso» του Apple TV+.

Τα βραβεία αναλυτικά

Κινηματογραφικές Παραγωγές

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

«Nomadland» της Κλόι Ζάο

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Άντρα Ντέι για το «The United States Vs. Billie Holiday»

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

«Borat Subsequent Moviefilm» (Amazon Prime Video)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Σάσα Μπάρον Κοέν για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόζαμουντ Πάικ για το «I Care a Lot»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Τζόντι Φόστερ για την ερμηνεία της στον «Μαυριτανό» του Κέβιν ΜακΝτόναλντ

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Καλύτερο Σενάριο

Άαρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Καλύτερη Ταινία – Animation

«Soul» του Πιτ Ντόκτερ

Καλύτερη Μουσική

Τρεντ Ρέζνορ, Άτικους Ρος, Τζον Μπατίστ για το «Soul»

Καλύτερο Τραγούδι

«Io Si» (Seen) από το «Η Ζωή Μπροστά Σου» του Εντοάρντο Πόντι

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Minari» του Λι Αϊζακ Τσανγκ

Carol Burnett Award

Νόρμαν Λιρ

Τηλεοπτικές Παραγωγές

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα

The Crown (Netflix)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Έμα Κόριν για το «The Crown»

A’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Τζος Ο’ Κόνορ για το «The Crown»

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Κωμωδία

Schitt’s Creek (POP TV)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Κάθριν Ο’ Χάρα για το «Schitt’s Creek»

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Τζέισον Σουντέικις για το «Ted Lassο»

Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

The Queen’s Gambit (Netflix)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Μαρκ Ράφαλο στο «I Know this Much is True»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Άνια Τέιλορ – Τζόι για το «The Queen’s Gambit»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Τζον Μπογιέγκα για το «Small Axe» του Στιβ ΜακΚουίν

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Γκίλιαν Άντερσον για το «The Crown»