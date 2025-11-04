«Χρυσή Πένα» για τον εντατικολόγο του Νοσοκομείου Γιάννη Κόκορη!

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Παρέλαβε το πρώτο βραβείο στον 15ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποίηση και Πεζόμορφου Στοχασμού

Τα αποτελέσματα του 15ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ποίησης και Πεζόμορφου Στοχασμού, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας- Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα του Stelios Philanthropic Foundation. Η φετινή θεματική ήταν αφιερωμένη στη σχέση του ανθρώπου – και ιδιαίτερα του παιδιού – με τη Φύση, αναδεικνύοντας τη Γη ως «Μεγάλη Μητέρα» που εμπνέει, προβληματίζει και καλεί σε δημιουργία.

Πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό κατέκτησε ο Γιάννης Κόκορης, ο εντατικολόγος του Νοσοκομείου Βόλου, γνωστός στην τοπική κοινωνία όχι μόνο για το ιατρικό του έργο, αλλά και για τη συγγραφή ποιημάτων, αλλά και στίχων, που μελοποιήθηκαν.

Ο κ. Κόκορης συμμετείχε στον διαγωνισμό με το έργο του «Αόρατη κλωστή».

Στις 24 Οκτωβρίου, στην Πλάκα και στο Ίδρυμα Stelios Foundation πραγματοποιήθηκε η η τελετή της απονομής, του 1ου Βραβείου Ποίησης (Χρυσή Πένα) του Διαγωνισμού, το οποίο έλαβε κ. Κόκορης, όπου ξεχώρισε ανάμεσα σε 400 συμμετοχές.



Το βραβείο συνοδεύεται με έντυπη έκδοση ποιητικής συλλογής του βραβευθέντος ,που θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες.

Αόρατη κλωστή

Έσκαψα βαθιά μες στην ψυχή μου

Να βρω την αόρατη κλωστή

Που κρατά σφιχτά την ύπαρξή μου

Σε μιας μάνας την ατέλειωτη στοργή.

Με πατρίδα ανεξίτηλες εικόνες

Όταν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί

Γρατζουνιές σημάδια από σφεντόνες

Χώμα, πέτρες και μια βρύση να πλυθεί.

Κι αν σαλπάρησα στις θάλασσες του κόσμου

Με τσιμέντο και γυαλί συνδεδεμένος

Μια σταγόνα ουρανός υπάρχει εντός μου

Σε απέραντη αγκαλιά είμαι δεμένος.

Κάθε Άνοιξη τα φύλλα θα ανθίσουν

Κι ας τα βλέπω από τον ουρανοξύστη

Και τ’ αστέρια κι αν τα κρύψουν, θα φωτίσουν

Στις καρδιάς το μονοπάτι έχω πίστη.

Κι όσο υπάρχουνε παιδιά στις παραλίες

Κι όσο οι νέοι ερωτεύονται το δείλι

Λίγα δέντρα θα σκιάζουν στις γωνιές

Πάντα η Γη, θα μας ανάβει το καντήλι.

