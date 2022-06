Έκθεση φωτογραφίας: «Η καλύτερη εποχή να ταξιδέψεις στην Κίνα»

2 Shares Share Tweet

Πρόσκληση στην έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η καλύτερη εποχή να ταξιδέψεις στην Κίνα» που θα φιλοξενηθεί στο κτίριο Τσικρίκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (Γαμβέτα 6 – Ιάσονος στον Βόλο), από την Τετάρτη 22/6/2022 έως και την Παρασκευή 24/6/2022

Ώρες λειτουργίας: 14:00 – 20:00

Η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη του China Cultural Center του Υπουργείου Κινεζικού Πολιτισμού και Τουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και περιλαμβάνει φωτογραφίες των διασημότερων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Κίνας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθoύν στον ίδιο χώρο δύο διαλέξεις με θέμα: ‘Travelling to different places in China’ από την Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθ. Wang Xiaohong, την Πέμπτη 23/06/2022, 14:30 – 15:30 για παιδιά και 16:00 – 17:00 για ενηλίκους.