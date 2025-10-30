Έκθεση φωτογραφίας με θέμα τις Άγριες Ορχιδέες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν στο Bistro Concept «Έντεκα» (Σκενδεράνη 14, Bόλος), τα εγκαίνια μιας πρωτότυπης φωτογραφικής έκθεσης, με τίτλο: «Έκθεση Φωτογραφίας Άγριας Ορχιδέας», καθώς και η παρουσίαση του ημερολογίου 2026, μια πολυτελής έκδοση του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Κερασιωτών Πηλίου. Κοινός παρονομαστής αυτών των προτάσεων είναι η νεοσύστατη Ομάδα Φωτογραφίας του Συλλόγου, της οποίας μέλη είναι φωτογράφοι με περγαμηνές στον κύκλο της φωτογραφικής κοινότητας του νομού, οι κ.κ. Μέλλω Λυχναρά – Τουφεξή, η Λένα Παπαθανασίου και η Μαρία Στυλιανίδου.

Η Έκθεση Φωτογραφίας είναι αποτέλεσμα της υλοποίησης ενός προγράμματος φωτογράφησης, που εξελίχθηκε με πολλές επισκέψεις στο πεδίο κατά τους μήνες άνθισης των αυτοφυών ορχιδεών και υπό την επίβλεψη και επιστημονική επιμέλεια του μέλους του Δ.Σ. και υπευθύνου του Κέντρου Έρευνας & Προστασίας της Αυτοφυούς Ορχιδέας Βορείου Πηλίου κ. Δημητρίου Οικονομίδη. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από την Τετάρτη 5/11/2025 έως και το Σάββατο 8/11/2025, από 11.00-14.00 & 18.00-22.00, καθώς και την Κυριακή 9/11/2025 από 11.00-16.00 μ.μ..



Σχετικά με το ημερολόγιο του 2026, αυτό αποτελείται από μια φωτογραφία ανά μήνα, συν τη φωτογραφία του εξωφύλλου και είναι όλες προσφορά της Ομάδας Φωτογραφίας με θέμα που αγγίζει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής μας, το γίγνεσθαι των ανθρώπων της. Ο τίτλος «στα μυστικά μονοπάτια του τόπου μας» είναι αυτός που έχει επιλεγεί στο φετινό ημερολόγιο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η ομάδα έχει οργανώσει με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 8 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 ένα μουσικό ταξίδι με εκφραστή στο πιάνο και στο τραγούδι την κ. Φρόσω Γαρδικλή. Θα είναι μια μουσική περιήγηση στην Ελληνική και ξένη μουσική, με «τραγούδια της παρέας», νοσταλγία, χρώματα και αναμνήσεις, που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει. Η βραδιά πραγματοποιείται με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτισμού, καθώς και του Δικτύου «Περραιβία».