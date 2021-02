O Μπ. Τσέρτος ερμηνεύει Ζωή Τηγανούρια σε στίχους Τάσου Θεοδωρακόπουλου

Ένα νέο τραγούδι αφιερωμένο στην εθνεγερσία του ’21 κυκλοφορεί σήμερα, 22 Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο “Επανάσταση 1821 – Ζήτω η Ελευθερία” . Το τραγούδι ερμηνεύει μοναδικά ο Μπάμπης Τσέρτος, μουσική υπογράφει η συνθέτης Ζωή Τηγανούρια και στίχους ο στιχουργός Τάσος Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει και τον πίνακα του εξωφύλλου (El Tasso). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σαν σήμερα πριν 200 χρόνια, στις 22 Φεβρουαρίου του 1821, ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρίας Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε τον ποταμό Προύθο κηρύσσοντας την έναρξη της επανάστασης, εκδίδοντας το ιδεολογικό μανιφέστο της επανάστασης, που τελείωνε με τη φράση: «Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι, η Πατρίς Μάς Προσκαλεί!». Έδωσε έτσι την ώθηση στους σκλαβωμένους Έλληνες να επαναστατήσουν από τον Μωριά ως τη Ρούμελη, τα Νησιά και όλη την Ελλάδα. Οι πρόγονοί μας ηρωικά έχυσαν το αίμα τους για να απολαμβάνουμε εμείς την Ελευθερία, η οποία όμως σήμερα κλονίζεται από την ανελευθερία που έχει προκαλέσει η πρωτόγνωρη παγκόσμια πανδημία.

“Ζήτω η Ελευθερία” λέει το τραγούδι..

ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ λοιπόν, όσων με δύναμη ψυχής επαναστατούν ενάντια στους σύγχρονους “αγάδες & δερβέναγες” που καταπατούν την αξιοκρατία και δολοφονούν τα όνειρα των νέων! Διακόσια χρόνια μετά, η Επανάσταση για Ελευθερία εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. Ακούστε το εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=h9ojyGDjvWs&feature=youtu.be “Επανάσταση 1821 – Ζήτω η Ελευθερία”

Λίγα λόγια από τους συντελεστές

Μπάμπης Τσέρτος:

«Τη Ζωή τη γνώρισα τα πρώτα της χρόνια στην Αθήνα. Την άκουσα, ήταν εξαιρετική και δουλέψαμε μαζί, μεσημέρι στη “Μαρκίζα” και το καλοκαίρι πήγαμε μαζί σε συναυλίες και στην Κυπαρισσία στα “Μπαγκλαμαδάκια”.

Πέραν του αδιαμφισβήτητου ταλέντου της, θα τονίσω και τον επαγγελματισμό της. Έπρεπε σε μικρό χρονικό διάστημα να ενταχθεί σ’ ένα σχήμα παίζοντας πολλά είδη Ελληνικής μουσικής για πρώτη φορά. Δεν ξεχνώ ότι στις πρόβες ήταν καλύτερα προετοιμασμένη από όλους μας. Λαμπρή η πορεία της τόσο στο ακορντεόν, όσο και τη σύνθεση, αφού μας έχει χαρίσει εξαιρετικά τραγούδια.

Διακόσια χρόνια από τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους και η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση είναι μέγιστη, που επελέγων για την ερμηνεία του παρόντος τραγουδιού.

Θέλω να την ευχαριστήσω που με επέλεξε για το τραγούδι “Επανάσταση 1821”, όσο και τον στιχουργό Τάσο Θεοδωρακόπουλο που φιλοτέχνησε και το εξώφυλλο.»

Ζωή Τηγανούρια:

«O Μπάμπης Τσέρτος ήταν από τους πρώτους μεγάλους καλλιτέχνες που αγκάλιασαν την αγάπη μου στο ακορντεόν. Ήμουν 22 χρονών όταν είχα αρχίσει να πρωτοπαίζω αυτό το μουσικό όργανο, τότε γνώρισα αυτόν τον πραγματικά αξιοσέβαστο και ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Μόλις με άκουσε, με ένα δανεικό ακορντεόν τότε, με πήρε κοντά του κι έπαιξα τις πρώτες μου μελωδίες στο πάλκο δίπλα του. Ήταν μία από τις πολύ όμορφες πρώτες μου συνεργασίες. Από τότε, όποτε πήγαινα να τον απολαύσω ζωντανά, μου αφιέρωνε το «Ζωή είναι αυτή Ζωίτσα μου», το τόσο αγαπημένο ρεμπέτικο τραγούδι που έμαθα από αυτόν.

Όλα αυτά τα χρόνια, φλέρταρα με την ιδέα να ερμηνεύσει τραγούδια μου. Όταν ήρθαν στα χέρια μου οι στίχοι του Τάσου Θεοδωρακόπουλου και η ιδέα να φτιάξουμε ένα τραγούδι για την επέτειο των 200 χρόνων για την επανάσταση του ’21, αμέσως σκέφτηκα τον Μπάμπη γνωρίζοντας πως, με την ιδιαίτερη φωνή και την πολυετή εμπειρία του θα έβγαινε κάτι μαγικό!

Το Μουσικό έργο βασίζεται σε Παραδοσιακό Μοτίβο με πολλά σύγχρονα στοιχεία ενορχήστρωσης και χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος που είναι το Τραγούδι, όπου πρόκειται για μία γνήσια Ελληνική χορευτική μελωδία, σε 7σημο ρυθμό-καλαματιανό, μιας και ο Μωριάς είναι ορόσημο για την Επανάσταση του 1821, και στο δεύτερο μέρος που είναι το ορχηστρικό, όπου πρωτοστατεί το ακορντεόν με τη θρακιώτικη κάϊντα και το καβάλ παίζοντας ένα χαρακτηριστικό Θρακιώτικο ζωναράδικο χορό οδηγώντας σε ένα πανηγυρικό φινάλε που σηματοδοτεί την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και την απελευθέρωση. Διότι από το Μωριά ως τη Θράκη, όλοι οι Έλληνες πολέμησαν ενωμένοι με περίσσια ανδρεία για να απολαμβάνουμε σήμερα από άκρη εις άκρη το πολύτιμο αγαθό της Ελευθερίας!»

Τάσος Θεοδωρακόπουλος:

«Είχα δει τη Ζωή σε συναυλία πριν χρόνια και είχα μαγευτεί από την εκφραστικότητα της και από τις συνθέσεις της. Έκτοτε ήθελα να μελοποιήσει στίχους μου. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε όταν της έδωσα τους στίχους μου για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Ενθουσιάστηκε από την ιδέα μου, να φτιάξουμε ένα τραγούδι επετειακό, μελοποίησε τους στίχους με ονειρεμένη μουσική, σε ρυθμό Καλαματιανό και έτσι γεννήθηκε ένα υπέροχο τραγούδι, που ξεπερνούσε τις προσδοκίες μου!

Η Ζωή το πρότεινε στον αγαπητό και καταξιωμένο τραγουδιστή Μπάμπη Τσέρτο, ο οποίος με την υπέροχη ερμηνεία του το απογείωσε κυριολεκτικά. Στόχος μας είναι να ταξιδέψει στους απανταχού Έλληνες συγκινώντας τους και υπενθυμίζοντας τους τον ηρωισμό των προγόνων μας!»

Συντελεστές:

Ερμηνεία: Μπάμπης Τσέρτος

Σύνθεση/ενορχήστρωση/ακορντεόν: Ζωή Τηγανούρια

Στίχοι: Τάσος Θεοδωρακόπουλος

Κλαρίνο/καβάλ: Τρύφωνας Παπαϊωάννου

Λαούτο: Γιάννης Σεβαστόπουλος

Κιθάρες: Γιάννης Κούτσικας

Κρουστά/sequencing: Στέλιος Γενεράλης

Στη χορωδία συμμετέχουν: Βαλεντίνα Γενεράλη, Λάμπρος Βασιλείου, Άννα Κατσούλη, Κώστας Τηγάνης, Ρία Ελληνίδου, Στέλιος Γενεράλης, Ζωή Τηγανούρια, Γιάννης Τσέρτος

Μίξη/Mastering: Zefxis Studios – Γιάννης Τσέρτος

Ο πίνακας του εξωφύλλου φιλοτεχνήθηκε από τον Τάσο Θεοδωρακόπουλο (El Tasso)

