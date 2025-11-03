Έρχεται το 2ο φεστιβάλ μικρού μήκους ταινιών «24 καρέ» και είναι γεμάτο… ανατροπές!

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Οι προβολείς ανάβουν ξανά στον Βόλο για το 2ο Νεανικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «24 Καρέ». Στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου, το θεαματικό Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον» του Βόλου —που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας— μετατρέπεται σε κέντρο δημιουργίας και κινηματογραφικής έμπνευσης.

Ο Δήμος Βόλου, σε συνεργασία με τη νεανική ομάδα «24 Καρέ», έρχεται και φέτος το φθινόπωρο για να αναδείξει τη νεανική τέχνη… με μια δόση ανατροπής!

Θεματική του φετινού Φεστιβάλ:

Ανατροπή σημαίνει αλλαγή που δεν περιμένουμε, είτε στην πορεία της Ιστορίας και της κοινωνίας, είτε στην ιστορία που ξετυλίγεται στην οθόνη. Το 2ο Νεανικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «24 Καρέ» (ή, εν συντομία, “24Kare Fest”) εστιάζει σε αυτές τις αλλαγές που διαταράσσουν την καθημερινότητα, στις φωνές που παλεύουν να ακουστούν, όπως αυτές των νέων καλλιτεχνών. Μέσα στους ασταθείς καιρούς του σήμερα, οι κινηματογραφιστές και κινηματογραφίστριες του αύριο φέρνουν στο φως ιστορίες αντίστασης, ελπίδας και διεκδίκησης. Παράλληλα, η ανατροπή με τη σεναριακή έννοια (plottwist), ανατρέπει τις προσδοκίες και αναδεικνύει την αλήθεια πίσω από την επιφάνεια. Στο «24Kare Fest», η κοινωνική ανατροπή και η κινηματογραφική ανατροπή συναντιούνται για να μας δείξουν ότι κάθε αλλαγή – προσωπική ή συλλογική – μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας αφήγησης.

Ομάδα «24 Καρέ»:

Η νεανική ομάδα «24 Καρέ», ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2021. Στόχος της, ήταν η δημιουργία μιας κοινότητας που θα ενώνει άτομα με κοινό πάθος για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, στην πόλη του Βόλου. Ξεκίνησε μέσα από εργαστήρια κινηματογράφου για φοιτητές και νέους, ενώ με τον καιρό εξελίχθηκε στο “24kare Fest”.

Το φεστιβάλ έκανε πρεμιέρα το 2024 από τον Ζώτη Φοίβο, τον Κατσαούνη Ερμή και τη Στρίμτσου Αναστασία˙ την ομάδα υποστήριξε θερμά το 2024 και η Σοφία Μαχαιρίτσα, ενώ τη φετινή χρονιά προστίθενται στο αρχικό τρίο, δύο νέα οργανωτικά μέλη: η Μάρω Σταυροπούλου και ο Πιέρρος Πατουχέας.

Το όνομα της ομάδας ίσως είναι ήδη γνώριμο στους φανατικούς του κινηματογράφου: προέρχεται από τα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, το πρότυπο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στον χώρο της κινηματογραφίας.

Φιλοσοφία του Φεστιβάλ:

Ο Βόλος, αν και μια πόλη ενεργή πολιτισμικά και γεμάτη ανθρώπους που αγαπούν την τέχνη, προσφέρει επιλεκτικές ευκαιρίες για καλλιτεχνικές δράσεις. Μέσα από αυτή τη σκέψη, γεννήθηκε η ιδέα για το φεστιβάλ: μια συνεργασία του Δήμου Βόλου με την κινηματογραφική ομάδα «24 Καρέ», με στόχο να δώσει χώρο στην έκφραση, τη φαντασία και τη συλλογικότητα. Ο σκοπός; Να αναδείξει τα ανερχόμενα ταλέντα, να φέρει τον κινηματογράφο πιο κοντά στους ανθρώπους της πόλης και να γίνει μια αφορμή για να βρεθούμε, να εμπνευστούμε και να δούμε τον Βόλο… λίγο αλλιώς! Το Νεανικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους “24 Καρέ” συνεχίζει για δεύτερη χρονιά, με νέες ιδέες και ακόμα περισσότερη ενέργεια, προκειμένου να συνεχίσει να δίνει φωνή στη δημιουργικότητα και να φέρνει την κινηματογραφική τέχνη στην καρδιά της πόλης!

Η κριτική επιτροπή του 2ου 24 KareFest, απαρτίζεται από τους ταλαντούχους και τις ταλαντούχες: Αγαλλιανού Παυλίνα, Καραζάνου Μαίρη, Κερσανίδη Άκη, Κορδά Απόστολο και Τζελέπη Χρύσα.

Παράλληλες δράσεις:

Για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού κομματιού και για χάρη της άμεσης συμμετοχής του κοινού, προγραμματίζονται και εργαστήρια τα πρωινά πριν από τις προβολές των 14-16 Νοεμβρίου. Οι υποβολές των ταινιών είναι ακόμα ανοιχτές και η ενημέρωση για τις ακριβείς ώρες των προβολών και των εργαστηρίων θα αναρτηθούν στα social media και στο site του φεστιβάλ 24karefest.com.

Τρεις ημέρες, χιλιάδες καρέ, και οι πιο ανατρεπτικές ταινίες μικρού μήκους στη μεγάλη οθόνη, σας περιμένουν: στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου 2025, στο Kινηματοθέατρο «Αχίλλειον» (Κουμουνδούρου και Ιάσονος), στο 2ο Νεανικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους “24 Καρέ”!

Πληροφορίες: στο 24karefest.com

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 14,15,16 Νοεμβρίου

Τοποθεσία: Kινηματοθέατρο «Αχίλλειον» (Κουμουνδούρου και Ιάσωνος)

Email επικοινωνίας: [email protected]