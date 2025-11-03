Η 24η Χορωδιακή Συνάντηση Αγριάς

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Μικτή Χορωδία Αγριάς, υπό τη μουσική διεύθυνση του κ. Νίκου Αδρασκέλα, διοργανώνει μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας την 24η Χορωδιακή Συνάντηση Αγριάς το Σάββατο 8/11/2025 στις 18:30μ.μ. και την Κυριακή 9/11/2025 στις 12:30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Δημητριάδος (Κ. Καρτάλη και Α. Γαζή)με τη συμμετοχή χορωδιών από όλη την Ελλάδα. Στην φετινή εκδήλωση, τιμώμενο πρόσωπο θα είναι ο διευθυντής χορωδίας κ. Δημήτρης Καρβούνης. Πρόκειται για έναν θεσμό που σκοπό έχει να προαγάγει τη χορωδιακή μουσική και να προβάλει τον τόπο μας. Συμμετέχουν οι χορωδίες: Χορωδία ΛΙΓΕΙΑ του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Γρεβενών, Μικτή Τετράφωνη Χορωδία Μουσικού Συλλόγου ΟΡΦΕΑΣ Αγρινίου, Χορωδία ΟΡΦΕΑΣ Τρίπολης, Χορωδία Ενηλίκων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Νέα Χορωδία Βόλου, Πειραματική Χορωδία Δήμου Ρόδου, Μικτή Χορωδία Δήμου Ελασσόνας, Μικτή Πολυφωνική Χορωδία 60+ Δήμου Χαλανδρίου, Μικτή Χορωδία Αγριάς. Είσοδος Ελεύθερη.