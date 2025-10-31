Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος παρουσιάζει το θεατρικό έργο «Ερωτικό Σκάκι» του Αντώνη Σιμιτζή (video)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος προσφέρει δωρεάν σε audio το θεατρικό έργο «ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΚΑΚΙ» του Αντώνη Σιμιτζή.
Συγγραφέας: Αντώνης Σιμιτζής
Διασκευή του κειμένου για audio: Τζένης Κοσμίδου
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κακαβάς
Ερμηνεία: Τζένη Κοσμίδου, Αλέξανδρος Κακαβάς
Μοντάζ: Βάσια Σκυλακάκη
Παραγωγή: Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ