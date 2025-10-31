Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος παρουσιάζει το θεατρικό έργο «Ερωτικό Σκάκι» του Αντώνη Σιμιτζή (video)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος προσφέρει δωρεάν σε audio το θεατρικό έργο «ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΚΑΚΙ» του Αντώνη Σιμιτζή.

Συγγραφέας: Αντώνης Σιμιτζής

Διασκευή του κειμένου για audio: Τζένης Κοσμίδου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κακαβάς

Ερμηνεία: Τζένη Κοσμίδου, Αλέξανδρος Κακαβάς

Μοντάζ: Βάσια Σκυλακάκη

Παραγωγή: Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος

