Η Εστία «Ίωνες» προβάλλει το έργο του Παναγιώτη Κατσιρέλου

Εγκαίνια της έκθεσης του αρχείου του βραβευμένου λογοτέχνη

Η Εστία Μικρασιατών «Ίωνες» θα προβάλει τον Παναγιώτη Κατσιρέλο και το έργο του σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας «Παναγιώτης Κατσιρέλος» στη νεόδμητη στέγη της Εστίας, στις 15 Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ.

Παράλληλα, θα εγκαινιαστεί και η έκθεση του αρχείου του, καθώς και έκθεση έργων των μαθητών. Ο Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χαράλαμπος Χαρίτος, ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,κ. Αντώνης Αντωνίου και ο Ιατρός κ. Μιχάλης Μεϊκόπουλος θα μιλήσουν για τον Παναγιώτη Κατσιρέλο και το έργο του.

Ο βραβευμένος λογοτέχνης Παναγιώτη Κατσιρέλος υπήρξε εκλεκτό μέλος της Μικρασιατικής οικογένειας και με τα έργα του ανέδειξε τη Μικρασιατική τραγωδία, την εγκατάσταση των προσφύγων στον προσφυγικό συνοικισμό «Νέα Ιωνία», το δράμα της Κατοχής και τη μεταπολεμική Ελλάδα και γενικότερα ζωντάνεψε τις χαρές και λύπες, τις περιπέτειες τα πάθη και τους καημούς του απλού και βασανισμένου Έλληνα . Ο Παναγιώτης Κατσιρέλος μέσα από την απλότητα του λόγου του αποτύπωσε μεγάλες αλήθειες, οι ιστορίες του είναι γεμάτες αληθινούς ανθρώπους, με τις αγωνίες και τα όνειρά τους, χωρίς εξιδανίκευση ή υπερβολές. Ανέδειξε τη δύναμη και την αξιοπρέπεια των απλών ανθρώπων, έδωσε φωνή σ΄ αυτούς και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, διαμορφώνοντας έτσι το έργο του σε πολύτιμο ντοκουμέντο της εποχής του.

Ο Παναγιώτης Κατσιρέλος υπήρξε ένας αθόρυβος εργάτης της λογοτεχνίας, χωρίς επιτήδευση ή επιδίωξη προβολής, χαρακτηρίζεται από τη σεμνότητα στο ύφος και τη στάση του. Η αθόρυβη, αλλά ουσιαστική του προσφορά δείχνει πως μερικές φορές η δύναμη του λόγου δεν χρειάζεται θόρυβο για να αφήσει αποτύπωμα…

Η Εστία «ΙΩΝΕΣ» τίμησε τον Παναγιώτη Κατσιρέλο από τον πρώτο έτος ίδρυσής της. Σε ειδική εκδήλωση, στις 14 Δεκεμβρίου 1994, με πρωτοβουλία του τότε συμβουλίου και της αείμνηστης προέδρου Άννας Αϊβαζόγλου, τον είχε ανακηρύξει επίτιμο μέλος της , με επίδοση τιμητικής πλακέτας. Εκείνος εκτιμούσε ιδιαιτέρως την Εστία «ΙΩΝΕΣ» και η επιθυμία του ήταν να παραδοθεί το προσωπικό του αρχείο στην Εστία , δια του ομότιμου καθηγητή και κάτι παραπάνω από προσωπικού του φίλου, κ. Χαράλαμπου Χαρίτου .

Ο κ. Χαρίτος συνδέθηκε στενά με τον ταπεινό δημιουργό, αξιολόγησε και θαύμασε τον Άνθρωπο «κυρ Παναγιώτη» κι έπειτα ήταν εκείνος που τον ανέδειξε πρώτος και τον τίμησε για το συγγραφικό του έργο. Έτσι, το 2024, μεταφέρθηκε το πολύτιμο αρχείο του στη νεόδμητη στέγη των ΙΩΝΩΝ.. Σκοπός της Εστίας ήταν να αναδειχτεί αυτό με τον καλύτερο τρόπο! Με σεβασμό και προσοχή τα μέλη έσκυψαν στα χειρόγραφά του και η αείμνηστη Αναστασία Κονταξή ανέλαβε να κάνει την αποδελτίωση. Τμήμα αυτού του αρχείου βρήκε το χώρο του σε αίθουσα του κτηρίου της Εστίας, ώστε να εκτίθεται μόνιμα στους επισκέπτες της , προς ανάδειξη του σπουδαίου αυτού λογοτέχνη της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και του έργου του!