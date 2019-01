1 SHARES Share Tweet

Πρώτη εβδομάδα του νέου χρόνου με οκτώ νέες ταινίες στις αίθουσες και την επιστροφή του Κλιντ Ίστγουντ σε σκηνοθεσία και πρωταγωνιστικό ρόλο ταυτόχρονα, δέκα χρόνια μετά ο Gran Torino, με μια ταινία ανάλογη των προσδοκιών που έχει δημιουργήσει…

Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book) του Πίτερ Φαρέλι

Δεκαετία του ’60. O Τόνι Λιπ, πορτιέρης από μία Ιταλο-αμερικανική γειτονιά του Μπρονξ, προσλαμβάνεται ως οδηγός του Δρ. Ντον Σίρλεϊ, ενός παγκοσμίου φήμης αφροαμερικάνου πιανίστα, για να τον συνοδεύσει σε μία περιοδεία από το Μανχάταν στον βαθύ Αμερικάνικο Νότο. Θα πρέπει να κινηθούν στηριζόμενοι στο «Πράσινο Βιβλίο», που θα τους υποδείξει τα ελάχιστα καταλύματα, εστιατόρια κτλ που ήταν τότε ασφαλή για τους Αφροαμερικανούς. Συναντούν τον ρατσισμό, διάφορους κινδύνους – αλλά και ανθρωπιά και αναγκάζονται να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους και να επιβιώσουν σε μία διαδρομή ζωής. Ο Πίτερ Φαρέλι στο δρόμο προς τα Όσκαρ με συνοδηγούς τον Βίγκο Μόρτενσεν και τον Μαχερσάλα Άλι. Διανομή: Spentzos Film

Η Άγρια Αχλαδιά (The Wild Pear Tree) του Νουρί Μπιλγκέ Τσεϊλάν

O νεαρός Σινάν επιστρέφει απρόθυμα μετά τις σπουδές του στο χωριό που μεγάλωσε, και στο σπίτι των γονιών του, φιλοδοξώντας να αποφασίσει τι θα κάνει με το μέλλον του και να προσπαθήσει να εκδώσει το πρώτο του βιβλίο. Καθώς οι μέρες περνούν, ο Σινάν περιπλανιέται στον σχεδόν ασφυκτικό μικρόκοσμο του χωριού του, συναντά συγγενείς και φίλους και σιγά-σιγά συνειδητοποιεί τόσο την αντιπάθειά του για το μέρος που τον περιβάλλει όσο και για τον πατέρα του- έναν ανεύθυνο καθηγητή και οικογενειάρχη, πνιγμένο στα χρέη και με αδυναμία στον τζόγο. | Το νέο έπος του Νουρί Μπιλγκέ Τσεϊλάν, επίσημη υποβολή της Τουρκίας για το Οσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Διανομή: Ama Films

Το Βαποράκι (The Mule) του Κλιντ Ίστγουντ

Ο ογδοντάχρονος Ερλ Στόουν είναι απένταρος, μόνος και αντιμέτωπος με τη χρεοκοπία της επιχείρησής του, όταν του προσφέρεται μία δουλειά, στην οποία φαινομενικά πρέπει απλά να οδηγεί. Στην πραγματικότητα, γίνεται μεταφορέας στην υπηρεσία του μεξικάνικου καρτέλ ναρκωτικών. Τα πάει καλά, τόσο καλά που οι παραγγελίες ολοένα και αυξάνονται και ο ίδιος σύντομα ανεβαίνει στην ιεραρχία της «επιχείρησης». Δεν αργεί ωστόσο να τον εντοπίσει το ραντάρ του πράκτορα της υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών Κόλιν Μπέιτς. Eτσι, παρόλο που τα οικονομικά του προβλήματα ανήκουν στο παρελθόν, τα προηγούμενα λάθη του αρχίζουν να τον βαραίνουν σε τέτοιο βαθμό που είναι αβέβαιο αν θα έχει το χρόνο να τα διορθώσει, πριν βρεθεί ενώπιον της επιβολής του νόμου ή των αρχηγών του καρτέλ. Ο Κλιντ Ιστγουντ σκηνοθετεί και παίζει, δέκα χρόνια μετά το «Gran Torino». Διανομή: Tanweer

Η Απίστευτη Ιστορία του Γιγάντιου Αχλαδιού (The Incredible Story of the Giant Pear) των Φίλιπ Αϊνστάιν Λίπσκι, Γιόργκεν Λέρνταμ, Αμαλί Νέζμπι Φικ

Η ζωή είναι πολύ όμορφη για τον ελέφαντα Σεμπαστιάν και την κολλητή του φίλη, τη γάτα Μίτσο, μέχρι που, ξαφνικά, ο δήμαρχος της ηλιόλουστης πόλης τους εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Πριν εξαφανιστεί, ο δήμαρχος προλαβαίνει να στείλει ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι, ενημερώνοντας ότι έχει ναυαγήσει στο Μυστηριώδες Νησί και ότι έχει κάνει μια τρομερά σπουδαία ανακάλυψη. Μέσα στο μπουκάλι υπάρχει κι ένας σπόρος που οι δύο φίλοι, ο Σεμπαστιάν και η Μίτσο, φυτεύουν και την επόμενη μέρα διαπιστώνουν ότι στη θέση του έχει φυτρώσει ένα γιγάντιο αχλάδι. Από το τεράστιο αυτό φρούτο, που αρχικά μετατρέπεται σε σπίτι, ο ιδιοφυής καθηγητής Γκλουκόζ, κατασκευάζει ένα πλοίο με το οποίο σαλπάρουν οι ήρωές μας για το νησί, προκειμένου να βρουν το δήμαρχο του νησιού τους, μολονότι και οι δυο τους δεν τα πάνε καλά με το νερό. Βραβείο Κοινού στο 1ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβαλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Διανομή: Weird Wave

Destroyer της Καρίν Κουσάμα

Πριν από 16 χρόνια, η ντετέκτιβ του αστυνομικού τμήματος του Λος Aντζελες Έριν Μπελ πήγε σε μυστική αποστολή στην Καλιφόρνια με σκοπό να εισχωρήσει σε μια συμμορία με αρχηγό τον τρομακτικό Σίλας. Oταν μια από τις βίαιες ληστείες τους αποτυγχάνει, η κάλυψη της Eριν χάνεται και ο Σίλας διαφεύγει. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Σίλας επιστρέφει πιο δυνατός και πιο επικίνδυνος από ποτέ, έχοντας καταστρώσει το σχέδιο της μεγαλύτερης τραπεζικής ληστείας στην ιστορία των ληστειών. Αυτή τη φορά όμως η Eριν θα τον σταματήσει. H αγνώριστη και υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου Νικόλ Κίντμαν, στη νέα ταινία της Καρίν Κουσάμα («Jennifer’s Body»). Διανομή: Odeon

Γουίλι (Wheely) του Γιουσρί Αμπντούλ Χαλίμ

Ο Γουίλι, ένα επίδοξο αγωνιστικό που εργάζεται ως ταξί, γνωρίζει μετά από μια επεισοδιακή κούρσα ένα πολυτελές ιταλικό αμάξι, την όμορφη Μπέλα ντι Μονέτι, και το ερωτεύεται σφόδρα. Κι ενώ μπλέκει συνέχεια σε φασαρίες με τον κολλητό του φίλο Πουτ Πουτ, ένα σκανδαλιάρικο βεσπάκι, βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπο με ένα συνδικάτο απαγωγέων ακριβών τροχοφόρων, με αρχηγό ένα γιγαντιαίο φορτηγό, που έχει βάλει στο μάτι και το αντικείμενο του πόθου του. Διανομή: Tanweer

Μια Δεύτερη Ευκαιρία (Second Act) του Πίτερ Σίγκαλ

Η 43χρονη Μάγια είναι ιδιοκτήτρια καταστήματος λιανικής πώλησης που παλεύει με τα απωθημένα και τα ανεκπλήρωτα όνειρά της. Μέχρι που αποκτά την ευκαιρία να αλλάξει τρόπο ζωής και να αποδείξει στους γιάπηδες της Μάντισον ότι το «σχολείο της ζωής» έχει την ίδια αξία με τα ακριβά κολέγια και πως ποτέ δεν είναι αργά για μια δεύτερη ευκαιρία. To «Εργαζόμενο Κορίτσι» συναντά την «Καμαριέρα» σε ακόμη μια κομεντί με την Τζένιφερ Λόπεζ. Διανομή: Odeon

Escape Room του Ανταμ Ρόμπιτελ

Θρίλερ εμπνευσμένο από τα γνωστά Escape Rooms. Μια ομάδα, με παίκτες που δε γνωρίζονται μεταξύ τους, καλούνται να βρουν την τελική έξοδο, αλλά και να την ανακαλύπτουν σε κάθε ένα δωμάτιο που ανοίγει μπροστά τους ή κλείνει πίσω τους. Γιατί τους διάλεξαν; Πως συνδέονται οι ιστορίες τους; Ποια είναι η επόμενη πίστα; Πόσους ακόμα γύρους θα αντέξουν να τρέξουν; Διανομή: Odeon