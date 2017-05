0 SHARES Share Tweet

Την Παρασκευή 12 Μαΐου και ώρα 20.30 θα γίνουν στο Μουσείο της Πόλης στα Παλιά (Φερών 17) τα εγκαίνια της έκθεσης «Η Συρία που αγάπησα».

Η έκθεση οργανώνεται από τη Δ/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το Αρχείο της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραμα (ΑΠΑΝ) κι εντάσσεται στο πλαίσιο εορτασμού στις 18 Μαΐου, της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων. Για το 2017 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) επέλεξε το θέμα «Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: τα Μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται» (Museums and contested histories: saying the unspeakable in museums) και στόχο τη λειτουργία των μουσείων ως μέσων για την ειρηνική συμβίωση στις κοινότητες (Museums as tools for creating peaceful communities).

Στο παραπάνω πλαίσιο το Μουσείο Πόλης του Βόλου φιλοξένησε ήδη τις εκθέσεις «Πόλεις στην Πόλη», εικαστική εγκατάσταση με έργα παιδιών με αναπηρίες και «Τα παλιά όμορφα χρόνια» με στιγμιότυπα από τη ζωή των Ρομά στο Βόλο.

Η θεματική τριλογία ολοκληρώνεται με την επίκαιρη έκθεση «Η Συρία που αγάπησα». Πρόκειται για ένα οδοιπορικό στην πολιτιστική κληρονομιά της Συρίας πριν τον πόλεμο και τις καταστροφές που προκάλεσε, με κείμενα και επιμέλεια της Μαριάννας Κορομηλά και του Γιώργου Κωστόπουλου. Η κ. Κορομηλά σημειώνει σχετικά: «Η Συρία που αγάπησα δεν υπάρχει πια. Σε αυτή την έκθεση παρουσιάζονται εικόνες από μια χώρα που χάνεται, χάθηκε. Μαζί της σβήνει ένας μεγάλος πολιτισμός που θεμελιώθηκε από τους Μακεδόνες βασιλείς και εξελίχθηκε στο πέρασμα των αιώνων δίχως ποτέ να απαρνηθεί τις ρίζες του. Μας το έδειχναν οι θαυμάσιοι άνθρωποι που γνωρίσαμε. Για όλους εμάς, η Συρία είναι ένας τόπος αυτογνωσίας. Της χρωστάμε πολλά. Κάτι από αυτά προσπαθήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Για να μείνει ζωντανή εκείνη η Συρία, που χαροπαλεύει σήμερα δίχως ελπίδα».

Στην έκθεση περιλαμβάνονται φωτογραφίες των Δούκα Δούκα, που είχε και τον συντονισμό της έκθεσης, Γιώργου Κωστόπουλου, Παναγιώτη Παναγιώτου και Θεόφιλου Προδρόμου. Το εικονογραφικό και χαρτογραφικό υλικό είναι από το Αρχείο του Πανοράματος (apan.gr). Δημιουργικό banner: Γιάννης Πικραμένος.

Η έκθεση θα παραμείνει στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου έως τις 29 Οκτωβρίου και καθόλη τη διάρκειά της θα πλαισιωθεί με διαλέξεις, ξεναγήσεις ομάδων και σχολείων, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ενώ θα υπάρχουν συνεχείς προβολές βίντεο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου.

Εγκαίνια: Παρασκευή 12 Μαΐου, 20.30

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή 10.30-13.30,

Τετάρτη, Παρασκευή 10.30-13.30 και 18.00-21.00, Δευτέρα κλειστά.