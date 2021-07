Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

0 Shares Share Tweet

Η ελευθερία της έκφρασης και οι βαθιές ρίζες της στις αξίες και τις αρχές του πολιτισμού που συνδέεται με άρρηκτους δεσμούς με την ελληνική γλώσσα, είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο αναδείχθηκε από τις εργασίες του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών «Μελίνα Μερκούρη» στην Ύδρα, παρουσία και με τη συμμετοχή υψηλών προσκεκλημένων.

Το πρόγραμμα οργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης.

Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο εντασσόταν στο επετειακό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και τελούσε υπό την αιγίδα του δήμου Ύδρας. Υποστηρίχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Με διεθνείς συμμετοχές από όλον τον κόσμο μεταδόθηκε και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom. Το 7ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο έφερε φέτος τον ειδικότερο τίτλο: Γλώσσα και ελευθερία της έκφρασης. Τα πρακτικά του συγκεκριμένου προγράμματος με όλες τις εισηγήσεις και ανακοινώσεις σχεδιάζεται να εκδοθούν το 2022 στην Αυστραλία.

Κατά την έναρξη των εργασιών, το παρών έδωσαν ο Προκόπιος Παυλόπουλος, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού, Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο δήμαρχος Ύδρας, Γεώργιος Κουκουδάκης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης (ο τελευταίος εξ αποστάσεως), καθώς οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. Μηνάς Πασχόπουλος και Σταύρος Νικολόπουλος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και Ζωή Γαβριηλίδου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), οι Κοσμήτορες κ.κ. Τζένη Παγγέ (Ιωαννίνων), Πηνελόπη Βουγιουκλή-Καμπάκη (Δ.Π.Θ.) και Σταυρούλα Τσιπλάκου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), η Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αικατερίνη Πλακίτση, ο εφοπλιστής και επικεφαλής του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Πάνος Λασκαρίδης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αμερικανικής Πρεσβείας, Torrey Goad, κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχαν Καθηγητές και ερευνητές από 17 ακαδημαϊκά ιδρύματα εντός και εκτός των συνόρων. Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή πανεπιστημιακών από την Αυστραλία. Συγκίνησαν με τις ομιλίες τους σε άπταιστα ελληνικά, η σύγχρονη φιλέλλην από το χειμωνιάτικο Σίδνεϊ Martina Möllering, Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University, καθώς και ο πρόεδρος του Greek Studies Foundation Limited, Θεόφιλος Πρεμέτης.

Στον χαιρετισμό της, η ιδρύτρια και ακαδημαϊκή διευθύντρια του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Αν. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας, έκανε λόγο «για έναν στιβαρό θεσμό που λειτουργεί ως αντίπραξη δημιουργικής διάθεσης στις πολύ δυσχερείς εποχές που ζούμε, και ο οποίος ενδυναμώνεται από τις διεθνείς συνέργειες, αλλά και την εμπλοκή και συμμετοχή των νέων, στους οποίους είναι μονόδρομος να δοθεί πλέον το βήμα για την επόμενη ημέρα». Στην ιδρύτρια του προγράμματος ο δήμαρχος της Ύδρας κ. Γιώργος Κουκουδάκης προσέφερε το μετάλλιο «Ύδρα 1821-2021». Επίσης, η κ. Τσιτσανούδη προσέφερε στον τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο ένα συμβολικό δώρο από την πλευρά του Πανεπιστημίου.

Οι εργασίες της ακαδημαϊκής δράσης συνεχίστηκαν με πολύωρα πρωινά μαθήματα και βραδινές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους, που περιλάμβαναν θεατρική παράσταση, μουσική συναυλία αφιερωμένη στον Λέοναρντ Κοέν και βιβλιοπαρουσιάσεις, καθώς και εκδήλωση στην Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Αιγίνης και Σπετσών με τη συμμετοχή του Σεβ. Μητροπολίτη κ.κ. Εφραίμ. Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο ολοκληρώθηκε με διαδικτυακή συζήτηση της Ν. Τσιτσανούδη – Μαλλίδη με την Polly Samson, συζύγου του David Gilmour, για το μυθιστόρημά της The theatre of dreamers (εκδόσεις Bloomsbury). που αναδείχθηκε ως η νουβέλα της χρονιάς για το 2020 από τoυς The Times, Sunday Times, The Telegraph, The Daily Mail και The Spectator.

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες

Οι εργασίες του προγράμματος έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», https://summerschool.ac.uoi.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν εγγραφή στο κανάλι του προγράμματος, https://www.youtube.com/channel/UCSEGSJqULkVhq8V6zNiMshQ

Info:

-Ιστοσελίδα Δ.Θ.Π., https://summerschool.ac.uoi.gr

-Facebook: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και 7ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο.