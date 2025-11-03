Παρουσιάζεται στον Βόλο η ατομική έκθεση της Νάντιας Έρδμαν

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Η ατομική Έκθεση Ζωγραφικής της Νάντιας Έρδμαν με τίτλο: «Ο Άγγελος του Εαυτού» παρουσιάζεται στον χώρο του ΕΣΤΙART (Δ.Ζούλια 2, αρχή επαρχιακής οδού Πορταριάς – Μακρινίτσας στην Πορταριά). Η επίσημη έναρξη της έκθεσης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025. Είσοδος ελεύθερη.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ