Παρουσιάζεται στον Βόλο η ατομική έκθεση της Νάντιας Έρδμαν

Η ατομική Έκθεση Ζωγραφικής της Νάντιας Έρδμαν με τίτλο: «Ο Άγγελος του Εαυτού» παρουσιάζεται στον χώρο του ΕΣΤΙART (Δ.Ζούλια 2, αρχή επαρχιακής οδού Πορταριάς – Μακρινίτσας στην Πορταριά). Η επίσημη έναρξη της έκθεσης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025. Είσοδος ελεύθερη.
