Περιοδεύουσα Πανευρωπαϊκή έκθεση κοσμήματος στο Ι.Ι.Ε.Κ του Δ. Βόλου

Από 27 Αυγούστου έως 18 Σεπτεμβρίου 2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ »the future is our jewel», ξεκινά την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και θα διαρκέσει ως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 , περιοδεύουσα Πανευρωπαϊκή έκθεση που αποτελείται αποκλειστικά από σπουδαστικές εργασίες με θέμα »Τον αέρα» σε σχέση με το παρόν, τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο Κόσμημα σήμερα. Η χρονική περίοδος της έκθεσης συμπίπτει με την έναρξη των εγγραφών σε όλες τις Ειδικότητες του Δημοτικού Ι.Ι.Ε.Κ Βόλου . Το έργο Erasmus+ «Το μέλλον είναι το κόσμημά μας» (»THE FUTURE IS OUR JEWEL»), συγκεντρώνει 6 σχολές εταίρους γύρω από ένα κοινό αντικείμενο, τη δημιουργία κοσμημάτων, των οποίων η πολιτιστική κληρονομιά και η επαγγελματική ιστορία είναι διαφορετικές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το πρόγραμμα εργασίας, κατά τη διάρκεια των τριών ετών, σχετίζεται με τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων για τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης: 1/την ΕΡΕΥΝΑ, 2/την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, 3/ την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, 4/τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, 5/ τις ΕΚΘΕΣΕΙΣ, για την προβολή του έργου των σπουδαστών και των σχολών και βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, την ισότητα, τη βιωσιμότητα, την ένωση και την ανοχή, ενώ οι εταίροι του προγράμματος συνδυάζουν τα 4 στοιχεία (Νερό, Αέρα, Φωτιά και Γη) απ’ τα οποία προέρχονται τα υλικά για την κατασκευή κοσμημάτων και το συσχετισμό τους με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στις τρεις φάσεις του έργου.

Επί προσθέτως παρέχει κινητικότητα κατάρτισης για σπουδαστές, η αξία των οποίων σχετίζεται με τους πόρους που παρέχονται από κάθε εταίρο και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο ανταλλάσσονται, μοιράζονται, συζητούνται και αναπτύσσονται νέες πρακτικές και τεχνικές για την πραγματοποίηση όχι μόνο πρωτότυπων κοσμημάτων αλλά και μιας βιώσιμης επιχείρησης.

Το τμήμα Κοσμήματος του Δημοτικού ΙΙΕΚ Βόλου συμμετέχει με 15 έργα σπουδαστριών. Η έκθεση ξεκίνησε στη Βαλέντσα της Ιταλίας τον Ιανουάριο του 2020, παρουσιάστηκε στη Μαδρίτη, στο Πόρτο, και λόγω των μέτρων για την πανδημία σταμάτησε την περιοδεία της και δεν φιλοξενήθηκε στο Ι.Ι.Ε.Κ του Δήμου Βόλου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ τον Ιούνιο όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Για να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οφέλη για όλους, ο ιστότοπος ( http://thefutureisourjewel.wordpress.com)καθώς και όλα τα αποτελέσματα, θα παραμείνουν λειτουργικά και μετά το κλείσιμο του έργου ώστε να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εταίροι να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ιδέες, να προτείνουν βελτιώσεις και να επικαιροποιούν καινοτόμες μεθόδους».

Λόγω της κατάστασης των έκτακτων μέτρων περιορισμού της διασποράς του Κορωναιού (Covid-19), δεν θα πραγματοποιηθούν εγκαίνια. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η προσέλευση του κοινού θα γίνεται στις ώρες λειτουργίας της σχολής (Ρήγα Φεραίου 1 & Χείρωνος) 9.00 με 15.00 τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως ορίζονται. Πληροφορίες παρέχονται στο κοινό καθημερινά από το τηλ:24210-56446.