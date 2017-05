0 SHARES Share Tweet

Xάκερς ζητούν λύτρα από τη Disney για να μη διαρρεύσει στο διαδίκτυο το πρώτο 20λεπτο της ταινίας «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Οι νεκροί δεν λένε παραμύθια» που πρόκειται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπομπ Άιγκερ, είπε σε εργαζόμενους στο ABC, του τηλεοπτικού δικτύου που ανήκει στη Disney, ότι χάκερς ισχυρίζονται ότι υπέκλεψαν ταινία που δεν έχει βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες και θα τη διοχετεύσουν τμηματικά στο διαδίκτυο, εάν δεν τους καταβληθεί ως λύτρα «ένα τεράστιο χρηματικό ποσό» σε bitcoin.

Ο Μπομπ Άιγκερ δεν ανέφερε ποια είναι η ταινία που υποστηρίζουν ότι έχουν στην κατοχή τους χάκερς, ωστόσο αμερικανικό διαδικτυακό περιοδικό ψυχαγωγίας μετέδωσε επικαλούμενο πηγές ότι πρόκειται για την ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Οι νεκροί δεν λένε παραμύθια».

Στο Twitter, σεναριογράφοι και δημοσιογράφοι εικάζουν ότι μπορεί να έχει υποκλαπεί και η επόμενη ταινία της σειράς «Star Wars», «The Last Jedi», που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα στούντιο του Χόλυγουντ γίνονται στόχος κυβερνοεπιθέσεων. Τον περασμένο μήνα, χάκερς διοχέτευσαν στο διαδίκτυο 10 επεισόδια του πέμπτου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς «Orange is the New Black», μετά την άρνηση του δικτύου Netflix να πληρώσει λύτρα.