Στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων η Μουσική Σχολή Τραγουδάρα

Αναχωρεί αύριο για τη Θεσσαλονίκη η παιδική – νεανική χορωδία και η ορχήστρα μπουζουκιών της Μουσικής Σχολής Τραγουδάρα όπου θα συμμετέχουν στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό με διεθνή ακτινοβολία, που φιλοδοξεί να αναδείξει την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής ως όχημα σύνδεσης ανθρώπων και πολιτισμών.
Εκατοντάδες χορωδοί και μουσικοί συγκεντρώνονται για να ενώσουν τις φωνές και τις νότες τους , σε μία μαγική μουσική συνύπαρξη μετατρέποντας την Θεσσαλονίκη σε έναν πολύχρωμο καμβά ήχων , ρυθμών και συγκίνησης. Ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με συμμετοχές από κορυφαίες χορωδίες και σύνολα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

