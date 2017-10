0 SHARES Share Tweet

Ο σπουδαίος Βρετανός συγγραφέας, Καζούο Ισιγκούρο, κέρδισε φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γενική γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας.

Με το πρώτο του μυθιστόρημα «A pale view of hills» (1982), είχε αποσπάσει το βραβείο Ουίνιφρεντ Χόλντμπι, ενώ με το δεύτερο «An artist of the floating world» (1986) τα βραβεία Ουίτμπρεντ και Σκάνο.

Το 1989 με το «The remains of the day» κέρδισε το βραβείο Booker και έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο, αφού το βιβλίο του μεταφράστηκε σε 24 γλώσσες, πούλησε 1.000.000 αντίτυπα μόνο στην αγγλική γλώσσα και η ομώνυμη ταινία του Τζέιμς Άιβορι έγινε επίσης παγκόσμια επιτυχία.

Το επόμενο μυθιστόρημά του «The unconsoled» κυκλοφόρησε το 1995 και τιμήθηκε με το βραβείο Τσέλτενχαμ. Το 1998 χρίστηκε από το γαλλικό κράτος Ιππότης των Τεχνών και των Γραμμάτων. Το μυθιστόρημα «When we were orphans» κυκλοφόρησε το 2000 και ήταν και αυτό υποψήφιο για το βραβείο Booker.

Πέρυσι η Σουηδική Ακαδημία με μια τολμηρή απόφαση έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή και έκπληξη στην ιστορία του Νόμπελ Λογοτεχνίας, τιμώντας τον μεγάλο Αμερικανό τραγουδοποιό, Μπομπ Ντίλαν, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Σήμερα στο site των βραβείων υπενθυμίστηκε ότι η γηραιότερη βραβευθείσα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας ήταν η 88χρονη το 2007 Βρετανή συγγραφέας Ντόρις Λέσινγκ.