Συζήτηση με τον Ξενοφώντα Μουσά και αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη

Στην εκπομπή του Ράδιο Ένα «Βιβλίο και πολιτισμός»

Αυτό το Σάββατο στην εκπομπή του «Ράδιο Ένα», «Βιβλίο και πολιτισμός» στους 102,5 που επιμελείται και παρουσιάζει η Σοφία Νικολάου, το πρώτο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στο νομπελίστα ποιητή μας, Οδυσσέα Ελύτη τον ποιητή του Αιγαίου, τον ποιητή του ουρανού και της θάλασσας, τον ποιητή του ελληνικού φωτός. Ο Ελύτης με την ποίηση του μας προσφέρει ονειρικές εικόνες της Ελλάδας. Γιατί διαβάζοντας και μνημονεύοντας τον Ελύτη βρίσκουμε το δρόμο, την τόλμη, το κουράγιο να συνεχίσουμε στα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Γιατί είναι ο ίδιος μια Ελλάδα και όπως λέει στον Μικρό Ναυτίλο «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις». Και στην«Ισόβια Στιγμή» γράφει Από τη μυρωδιά του χόρτου,/ από την πύρα του ήλιου πάνω στον ασβέστη,/ από το ατέρμονο φιλί,/ να βγάλεις έναν αιώνα».

Ξεκίνησε την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου (4-14 Νοεμβρίου 2021) το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν 197 ταινίες. Η αυλαία του φεστιβάλ άνοιξε την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 με την ταινία Το γεγονός (L’Événement) της Οντρέ Ντιγουάν που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και θα κλείσει την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, με την προβολή της ταινίας Παρίσι, 13ο Διαμέρισμα (LesOlympiades) του Ζακ Οντιάρ.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε κοντά μας τον κ. Ξενοφώντα Μουσά καθηγητή Φυσικής Διαστήματος Έχει διατελέσει Διευθυντής του Αστεροσκοπείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Αστροφυσικής, καθηγητής Φυσικής Διαστήματος, στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας της Φυσικής Διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτής Προέδρου Τμ. Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής, μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάσθηκε επί έτη ως research Fellow, research assistant, senior visiting research Fellow στο Imperial College of Science Technology and Medicine του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μεξικού, στο Αστεροσκοπείο Παρισίων (Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique) και το Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για το Ηλιακό Σύστημα στη Γερμανία. Συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία στην μελέτη του αρχαιότερου επιστημονικού οργάνου και μηχανικού σύμπαντος, αλλά και υπολογιστή, (150 με 100 π.Χ.) του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, με τον οποίο θα μιλήσουμε φυσικά για το βιβλίο του «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, «ΠΙΝΑΞ», Ο αρχαιότερος υπολογιστής και αστρονομικό όργανο», Εκδόσεις: Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 2011 και 2η έκδοση, 2012, αλλά μας έχει και μια έκπληξη καθώς θα μας μιλήσει για τις αστρονομικές και μαθηματικές γνώσεις και Ημερολόγια κατά την πρωτοελλαδική εποχή στο Αιγαίο. Θα μας μιλήσει για τα τηγανόσχημα αγγεία που επάνω τους έχει βρεθεί μια συμβολική γραφή που θεωρούν ότι απεικονίζει αστρονομικά φαινόμενα. Τέτοιου είδους αγγεία έχουν βρεθεί στις Κυκλάδες, στην Αττική, στην Κρήτη και στην Θεσσαλία. Επίσης θα μας μιλήσει για τον πιθανό αστρονομικό προσανατολισμό των αρχαιότερων γνωστών οικισμών στην Ελλάδα της 7ης, 6ης και 5ης χιλιετίας π.Χ. την προϊστορική Ακρόπολη του Σέσκλου, έναν από τους παλαιότερους νεολιθικούς οικισμούς στη Θεσσαλία, στην Ελλάδα, τον Κόσμο, που κατοικήθηκε γύρω στο 7510 π.Χ. — περ. 6190 π. καθώς και του Διμηνίου. Μάλιστα θα μας αποκαλύψει ότι στο Διμήνι το Μυκηναϊκό παλάτι έχει προσανατολισμό προς την ημέρα της σποράς σιτηρών, 26 Οκτωβρίου, και θα μας μιλήσει για την πληθώρα αναθηματικών ουρανίων σφαιρών που όπως πιστεύεται είναι προσφορές από όλη την Ευρώπη στην Ιτωνία Αθηνά.