Θεόδωρος Πίτσιος: Ο συγγραφέας και άνθρωπος

Γράφει ο εκπαιδευτικός Πασχάλης Δήμου

Η ζωή έχει την ικανότητα να σε φέρνει σε επαφή με μοναδικές καταστάσεις και ανθρώπους ξεχωριστούς. Μέσα από αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη πριν ένα χρόνο είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω τον συμπατριώτη μας συγγραφέα Θεόδωρο Πίτσιο, ο οποίος ζει εδώ και δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε βρεθεί στο γενέθλιο τόπο για διακοπές. Η χαρά μου έγινε πιο μεγάλη, όταν αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου, για να συμμετέχει στη ραδιοφωνική παραγωγή του ΚεΒιΜαΣυ σε συνεργασία με την ΕΡΤ Βόλου “Ιστορίες πίσω από τις ιστορίες” δίνοντας την ευκαιρία στους/στις ακροατές/τριές μας να τον γνωρίσουν, ως άνθρωπο και ως λογοτέχνη.

Ο Θεόδωρος Πίτσιος γεννήθηκε στην Τσαγκαράδα. Υπήρξε ανήσυχο πνεύμα και για το λόγο αυτό φοίτησε σε Ναυτική Ακαδημία ανοίγοντας ορίζοντες χωρίς σύνορα για την εξέλιξή του. Μετά την αποφοίτησή του ταξίδεψε ως μηχανικός στο εμπορικό ναυτικό. Μετά από λίγο καιρό εγκατάστασης στο Nassau των Μπαχάμες, ξεκίνησε το δικό του “Αμερικάνικο Όνειρο”, ξεκινώντας από το West Palm Beach της Φλόριντα και τελικά εγκαταστάθηκε στην ακτή του Κόλπου. Μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας και απολαμβάνει τη θαλπωρή της οικογένειας με τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Ως συγγραφέας, ο Πίτσιος είναι ένας δεξιοτέχνης του λόγου, που υφαίνει με μαεστρία την πλοκή των έργων του. Τα βιβλία του είναι καρπός πολύχρονης μελέτης και εσωτερικής αναζήτησης. Έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ έμπειρο συγγραφέα περιεχομένου, που έχει την ικανότητα να παντρεύει το εδώ που έζησε και το εκεί που ζει. Έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στη δημιουργία περιεχομένου που είναι τόσο κατατοπιστικό όσο και ελκυστικό. Είναι γεννημένος αφηγητής ιστοριών και είναι ιδιαίτερα ικανός στη δημιουργία συναρπαστικών αφηγήσεων που τραβούν την προσοχή των αναγνωστών, γράφει πραγματικά αναζωογονητικά ειλικρινείς ιστορίες που φέρνουν νέα εικόνα για την εμπειρία των μεταναστών.

Για τα βιβλία του “The Bellmaker’s House”, “Searching for Ithaka” και “Walking in the Light”, έχουν γραφτεί εγκωμιαστικές κριτικές, όπως η ακόλουθη της συγγραφέως Eleni N. Gage, “Η αναζήτηση για μια καλύτερη ζωή είναι κάτι που όλοι οι μετανάστες μοιράζονται και η ανάγνωση ενός μυθιστορήματος όπως του Πίτσιου “Walking in the Light” μας θυμίζει τις συχνά ανείπωτες ιστορίες αγώνα από τις οποίες οι πρόγονοί μας προσπάθησαν να μας προστατεύσουν στο παρελθόν, αλλά στην πραγματικότητα εμπλουτίζουν την κατανόησή μας για το τι σημαίνει να είσαι απόγονος μεταναστών”.

Πέρα από το σπουδαίο λογοτεχνικό του έργο ο Θεόδωρος Πίτσιος είναι και ξεχωριστός άνθρωπος , ο οποίος στηρίζει την πατρίδα του, όπως και έγινε πρόσφατα μετά τις θεομηνίες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Αλλά και με κάθε ευκαιρία συνεχίζει αυτό το έργο, αφού μετά την παρουσίαση του έργου του και συγκεκριμένα του βιβλίου του “Walking in the Light” στην Ελληνική Βιβλιοθήκη Νότιας Καλιφόρνιας (μη κερδοσκοπικός φορέας με στόχους τη διατήρηση και την προώθηση την ελληνική τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση σε ένα σημερινό και σύγχρονο πλαίσιο), που πρόεδρός της είναι ο εξαιρετικός επιστήμονας και φίλος του Βόλου Φίλιππος Τρεβεζάς, δρομολόγησε την ενίσχυση του συγκεκριμένου χώρου πολιτισμού με αποστολή λογοτεχνικών έργων συμπολιτών μας, όπως ο Χρόνης Μουστάκας, η Ελένη Προγγίδη , η Ελένη Δικαίου, ο Πασχάλης Δήμου και εκδόσεις του ΚεΒιΜαΣυ.

Μακάρι η περιοχή μας σε αυτό το διάστημα, που προσπαθεί να επανέρθει να έχει την τύχη να έχει τη στήριξη ανθρώπων, όπως ο Θεόδωρος Πίτσιος, που υλικά αλλά και ηθικά με το έργο τους εμπνέουν τους νεότερους.