Το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

Απ΄τις 28 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2024, στη Βοστώνη

Το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Maliotis Cultural Center του Hellenic CollegeHolyCross της Βοστώνης και η American HellenicEducationalProgressive Association (AHEPA), και με τη συμμετοχή των:

-Οικουμενικό Πατριαρχείο, Τμήμα Ελληνικής Παιδείας (EcumenicalPatriarchate, GreekEducationDepartment),

-Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής, Τμήμα Ελληνικής Παιδείας (GreekOrthodoxArchdioceseofAmerica, DepartmentofGreekEducation),

-Boston University Philhellenes τηςΒοστώνης,

-The University of Chicago, Center for Hellenic Studies,

-TμήμαΕλληνικώνSetor de Grego, Instituto de Letras, Rio De Janeiro University,

-StudyinGreece,

-Ευρω – ΑμερικανικόΣυμβούλιοΓυναικών (EuroAmericanWomen’sCouncil),

καθώς και άλλων αμερικανικών Πανεπιστημίων και φορέων που θα ανακοινωθούν προσεχώς,

διοργανώνουντο 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ». Η δράση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Βοστώνη από 28 Μαΐου έως και 2 Ιουνίου 2024, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του MaliotisCulturalCenter(campusofHellenicCollegeHolyCrossat 50 GoddardAvenue) στο Brookline.

Το πρόγραμμα τελείυπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο φέρει φέτος τον ειδικότερο τίτλο:

Η διάδοση και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια της Αμερικής

Ενδεικτικέςθεματικές:

-Η διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας της ελληνικής στα σχολεία της διασποράς.

-Ηαντιμετώπισητουγλωσσικούλάθουςαπό τους εκπαιδευτικούς. Τρόποιδιαπραγμάτευσηςτωνγλωσσικών και επικοινωνιακών λαθών των μαθητών.

-Καλέςπρακτικέςπροσέλκυσηςενδιαφέροντοςγιατηνελληνικήγλώσσα και πολιτισμόγια τους μαθητών της δεύτερης και τρίτης γενιάς Ελλήνων στο εξωτερικό.

-Φρεσκάροντας τα ελληνικά. Ταχύρρυθμη εκπαίδευση για την ανανέωση και τον εμπλουτισμό της γνώσης του λεξιλογίου.

-Προώθηση συνεργασιών μεταξύ ελληνικών σχολείων της διασποράς στην Αμερική με ελληνικά Πανεπιστήμια για την ανάπτυξη προγράμματος συνεργασίας και την προσφορά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας από καθηγητές πανεπιστημίου και διδάκτορες ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

-Βελτίωση της επικοινωνιακής προσέγγισης και επικοινωνιακής παρουσίας των εκπαιδευτικών, στην τάξη, στην κοινωνική ζωή, στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα.

-Τρόποι αξιοποίησης της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, με στόχο τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

-Ο ρόλος και η προσφορά των εδρών και προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας στην Αμερική στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

Τη διοργάνωση υποστηρίζει από το ξεκίνημά της ως χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας, καθώς και το Κανάλι της Βουλής. Χορηγοί επικοινωνίας είναι επίσης το Real FM, η Real News, και τοreal.gr, καθώς και το CNNGREECE. Σημαντική είναι επίσης η χορηγία επικοινωνίας από τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης: Εθνικός Κήρυξ/TheNationalHerald, GreekReporter.com, greeknewsusa.com. Τη δράση υποστηρίζουν και μία σειρά άλλων φορέων, οι οποίοι θα ανακοινωθούν προσεχώς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν subscribe στο κανάλι για να ενημερώνονται πρώτοι για όλο το οπτικοακουστικό υλικό που ανεβαίνει για το πρόγραμμα.

Μετά από 9 χρόνια αναγνωρισμένης επιτυχίας της διοργάνωσης, η «παράδοση» της καλλιέργειας της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με εξέχοντες διεθνείς φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης συνεχίζεται. Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Θ.Π. «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τα προηγούμενα έτη υποστηρίχθηκε από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ελληνικό τμήμα), την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το Γαλλικό Τμήμα του Ομίλου Ευρωπαϊκού Τύπου (Club de la Presse Européenne, Paris), το Centre Culturel Hellénique του Παρισιού, το InstitutoDeLetras του RioDeJaneiroUniversity, το DepartmentofMedia, Communications, CreativeArts, LanguageandLiterature, FacultyofArts του MacquarieUniversity, το MacquarieGreekStudiesFoundation στο Σίδνεϊ κ.ά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Προσφέρει πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες, τηρουμένων πάντα των υγειονομικών πρωτόκολλων.

Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Associate του CHS – GR του Πανεπιστημίου Harvard κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, υπεύθυνη της μονάδας «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών/αιτήσεων εγγραφών:

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

email: nitsi@uoi.gr και στην ιστοσελίδα https://summerschool.ac.uoi.gr

fb: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΜΕΛΕΤΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΜΕΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠαιδαγωγικούΤμήματοςΝηπιαγωγώνΠανεπιστημίουΙωαννίνων, 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, NikolettaTsitsanoudisMallidis, ΌμιλοςΑποφοίτωνΔιεθνούςΘερινούΠανεπιστημίου.

-Χρυσούλα Κουρκουντή, Εκτελεστική Διευθύντρια Μαλιώτειου Πολιτιστικού Κέντρου, email: ckourkounti@hchc.edu,

website: https://maliotis.hchc.edu/

fb: https://www.facebook.com/MCCatHCHC?locale=el_GR

Instagram: maliotisculturalcenter_of_hchc