Το CineDoc παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης»

Θα προβληθεί το Σάββατο 13 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας

Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, ώρα 20.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ CineDoc Βόλου θα προβάλει το νέο ντοκιμαντέρ της Βάλερυ Κοντάκου «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης».

Από την Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τους κινηματογράφους ερωτικών ταινιών της Times Square τη δεκαετία του 1970, «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης» αφηγείται την πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή της Τσέλι Γουίλσον. Μια χαρισματική και πρωτοπόρα Ελληνοεβραία από τη Θεσσαλονίκη, η Τσέλι γλίτωσε τελευταία στιγμή από το Ολοκαύτωμα, για να χτίσει τη δική της επιχειρηματική αυτοκρατορία, επαναπροσδιορίζοντας τους όρους ελληνική οικογένεια και Αμερικανικό Όνειρο. Πρόκειται για μια από αυτές τις ταινίες με την ιδανική ισορροπία συναρπαστικού αντικειμένου, καθηλωτικής παρουσίασης της Ιστορίας και μιας τρυφερής ουσίας για τα ανθρώπινα, για μια απ’ αυτές που σε διασκεδάζουν και εκπλήσσουν όσο τις βλέπεις και σε συγκινούν για πάντα.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό με την Δέσποινα Παυλάκη, σεναριογράφο και παραγωγό της ταινίας, και τον Θανάση Πατσαβό, διευθυντή παραγωγής.

Ντοκιμαντέρ | Σκηνοθεσία: Βάλερυ Κοντάκου | 2022 | Ελλάδα, Καναδάς, ΗΠΑ, Ελβετία | 78΄

Σύνοψη: Η ταινία πιάνει την ιστορία της Τσέλι Γουίλσον από την αρχή, από τα πρώτα της βήματα στον επιχειρηματικό κόσμο, μέχρι τα συνταρακτικά γεγονότα που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει την Ευρώπη την παραμονή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Με φόντο τον εφιάλτη του Ναζισμού, την άνοδο του φεμινισμού και τη σεξουαλική απελευθέρωση, «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης» ξεδιπλώνει μια άγνωστη σελίδα της πρόσφατης Ιστορίας, μέσα από τη ζωή μιας απίθανης γυναίκας που κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να ζήσει τη δική της, «ακατάλληλη» εκδοχή του Αμερικανικού Ονείρου.

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Βόλου.

TRAILER

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών, αριθμημένα εισιτήρια της προβολής πωλούνται στο κατάστημα «έντεκα»- Ψηφιακές Εκτυπώσεις, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00 – 16.00.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cinedoc.gr, τη σελίδα του CineDoc Βόλου στο Facebook- CineDoc- Greece (Volos) και τον αντίστοιχο λογαριασμό στο Instagram @cinedocvolos

Βιογραφικά Σκηνοθέτιδας και Καλεσμένων Ομιλητών στην Προβολή

Βάλερυ Κοντάκου

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, μετακόμισε στην Αθήνα το 2003. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο NYU, εργάστηκε ως μοντέρ ήχου στη βραβευμένη με Emmy ταινία των David και Albert Maysles, «Vladimir Horowitz: The Last Romantic», καθώς και στο «Ozawa» που διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ του Σάντανς. Συνεργάστηκε με την Deborah Dickson στο «Francis Steloff: Memoirs of a Bookseller», αλλά και με την Anita Thacher στα πειραματικά μικρού μήκους της, «Loose Corner», «One Art» και «To the Top», που προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Το 1989 σκηνοθέτησε το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της, «A Quality of Light». Το 1994 έγινε υποδιευθύντρια του Hellenic Foundation στη Νέα Υόρκη και ίδρυσε το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Ανέλαβε τη διοργάνωση μηνιαίων κινηματογραφικών προβολών στο American Museum of the Moving Image στο Queens, ενώ ταυτόχρονα ήταν επίκουρη καθηγήτρια στο Queens College από το 1993 μέχρι το 2002. Το δεύτερο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της, «Who’s on First?» (2006), προβλήθηκε στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τη Φιλανδία και τη Νότια Κορέα. Το «Μάνα» (2015), η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία της, έγινε viral το 2018 κατά την πυρκαγιά στο Μάτι, βοηθώντας στην αναστύλωση του Λύρειου Ιδρύματος. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Exile Films τo 2007 και την ΑΜΚΕ Exile Room το 2009. Διατελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος από το 2011.

Δέσποινα Παυλάκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έκανε το μεταπτυχιακό της στο Δημιουργικό Ντοκιμαντέρ στο Πανεπιστήμιο Autonoma της Βαρκελώνη. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και film curator για 10 χρόνια, πριν ασχοληθεί με την παραγωγή ντοκιμαντέρ. Η κινηματογραφική κριτική και τα άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε μερικά από τα πιο γνωστά περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες της χώρας, ενώ η ταξιδιωτική δημοσιογραφία της έχει εμφανιστεί σε τουριστικούς οδηγούς των Louis Vuitton, Monocle και Yatzer. Το πρώτο της παιδικό παραμύθι με τίτλο «Το Χορτοφάγο Τσακάλι» κυκλοφόρησε το 2006 από τις Εκδόσεις Πορτοκάλι. Ήταν διευθύντρια προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας και γενική συντονίστρια του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ενώ έχει δουλέψει σε διάφορα άλλα φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άρχισε να συνεργάζεται με την Exile Films το 2010. Το 2013 έκανε την παραγωγή στο φιλμ «Βόλτα» της Στέλλας Κυριακοπούλου, την πρώτη ελληνική μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ του Σάντανς, η οποία προβλήθηκε σε περισσότερα από 75 φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Έχει υπάρξει ηγητικό στέλεχος της AMKE Exile Room από το 2009. Το 2017 σχεδίασε και συντόνισε τη σειρά εργαστηρίων ντοκιμαντέρ «Πες μου Μια Ιστορία», το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που έδωσε σε κρατούμενους την ευκαιρία να κινηματογραφήσουν στιγμιότυπα από την καθημερινή τους ζωή μέσα στη φυλακή.

Θανάσης Πατσαβός

Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε στον ευρύτερο χώρο του σινεμά, σχεδόν από κάθε πιθανό πόστο: από κομπάρσος σε ελληνικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές έως υπεύθυνος επικοινωνίας σε εταιρείες κινηματογραφικής διανομής, μέχρι που αποφάσισε να επικεντρωθεί στο γράψιμο και στη διοργάνωση κινηματογραφικών εκδηλώσεων. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (mixtape.gr, SONIK, tospirto.net, Time Out Athens, ΒΗΜΑMEN, cinemagazine.gr), ενώ έχει συνεργαστεί με τις επίσημες περιοδικές εκδόσεις του MEDIA Desk Hellas και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Για πολλά χρόνια υπήρξε συντάκτης και στη συνέχεια αρχισυντάκτης του περιοδικού ΣΙΝΕΜΑ. Την ίδια περίοδο, και για περισσότερο από μία δεκαετία, εργάστηκε ως προγραμματιστής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας. Από το 2016 έως το 2019, συνεργαζόταν σταθερά με το κινηματογραφικό site Flix.gr, ως κριτικός και αρθρογράφος. Τα τελευταία επτά χρόνια είναι βασικό μέλος της AMKE Exile Room, όπου επιμελείται ένα πρόγραμμα μηνιαίων προβολών ντοκιμαντέρ (ένα ιδιόμορφο φεστιβάλ που διαρκεί ολόκληρο το χρόνο) και οργανώνει εκπαιδευτικά και άλλα πολιτιστικά προγράμματα που χρησιμοποιούν το ντοκιμαντέρ ως εργαλείο για την καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης. Έχει επίσης επιμεληθεί κινηματογραφικά προγράμματα και αφιερώματα για λογαριασμό άλλων πολιτιστικών φορέων και οργανισμών, όπως η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Φεστιβάλ Terre di Confine στη Σαρδηνία.

Κριτικές

– Βραβείο των Ελλήνων κριτικών στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για ένα κινηματογραφικά απλό, όσο και χιουμοριστικό, νοσταλγικό και κατά στιγμές ευρηματικό σχόλιο πάνω στο αμερικανικό όνειρο (Χ. Μήτσης, Αθηνόραμα)

– Το μεγάλου ατού της «Βασίλισσας της Νέας Υόρκης» σε σχέση με το μέσο ντοκιμαντέρ που βρίσκει τον δρόμο προς τις εγχώριες αίθουσες, είναι ότι διαθέτει σενάριο με αρχή, μέση και τέλος και αφήγηση που στοχεύει (και καταφέρνει) να σε γραπώσει από τον γιακά με το καλημέρα (Γ. Βασιλείου, CINEMAGAZINE)

– Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης, σθένους και παλιάς καλής κομπίνας ( Η ΑΥΓΗ)

– Με μια ενθουσιώδη sold out προβολή ξεκίνησε «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης» (Queen of the Deuce) της Βάλερυ Κοντάκου την κυκλοφορία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη, τον περασμένο Νοέμβριο, στο Φεστιβάλ DOC NYC, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και κριτικούς, αλλά και την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης…(culturenow.gr)

Συμμετοχή σε Φεστιβάλ

• DOC NYC (World Premiere – Metropolis Competition) | November 9-27, 2022

• Thessaloniki International Documentary Festival (European Premiere – International Competition) | March 2-12, 2023 [Greek Association of Film Critics’ Award]

• Athena Film Festival at Barnard College | March 2-5, 2023

• New York Sephardic Jewish Film Festival | May 7-11, 2023

• DocAviv | May 11-20, 2023

• JxJ Washington Jewish Film Festival | May 11–21, 2023

• Millennium Docs Against Gravity | May 12-21, 2023

• Toronto Jewish Film Festival | June 1-11, 2023

• Los Angeles Greek Film Festival | June 3-11, 2023

• Jewish Film Festival Berlin and Brandenburg | June 13-18, 2023

• Rhodope International Documentary Film Festival | July 6-9, 2023

• Maine International Film Festival | July 7-16, 2023

• Berkshire Jewish Film Festival | July 10-August 14, 2023

• San Francisco Jewish Film Festival | July 20-August 6, 2023

• Lemesos International Documentary Festival | August 1-8, 2023

• Sofia DocuМental | September 18-25, 2023 [Audience Award]

• Modern Love Festival | National Museum of Contemporary Art Athens | September 29 – October 1, 2023