Βαγγέλης Παπαθανασίου: Οι πρώτες επιτυχίες, ο Ντέμης Ρούσσος, η Ειρήνη Παππά, ο Γιον Άντερσον

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Βαγγέλης Παπαθανασίου κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Η γνωριμία με τον Ντέμη Ρούσσο και η δημιουργία του συγκροτήματος Aphrodite’s Child, άνοιξε τον δρόμο προς την παγκόσμια αναγνώριση.

Πριν από περίπου 60 χρόνια, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου μπήκε στο συγκρότημα Forminx, κάνοντας δυναμική είσοδο στον χώρο της μουσικής. Το «όχημα» για την επιτυχία του γκρουπ ήταν το τραγούδι Jeronimo Yanka, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 45άρι άλμπουμ έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του!

Το 1968 μετακόμισε στο Παρίσι και μαζί με τον Ντέμη Ρούσο δημιούργησε τους Aphrodite’s Child. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ με τον τίτλο 666 θεωρείται ότι του έδωσε ώθηση για την αρχή της διεθνούς καριέρας.

Λίγο προτού μεταβεί στο Λονδίνο κυκλοφόρησε το σόλο άλμπουμ Earth.

Βαγγέλης Παπαθανασίου: Σόλο καριέρα

Το 1975 ο Βαγγέλης Παπαθανασίου αποχώρησε τους Aphrodite’s Child για να εγκατασταθεί στο Λονδίνο. Εκεί ίδρυσε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μουσικών ηχογραφήσεων, τα Nemo studios.

Κυκλοφόρησε την πρώτη του συλλογή με τίτλο Heaven and Hell (1975), ενώ ακολούθησαν και άλλα επιτυχημένα άλμπουμ, όπως το Albedo 0.3 (1976), το Spiral (1977) για το οποίο βραβεύτηκε με το διεθνές βραβείο MIDEM Instrumental, το Beaubourg (1978) και το China (1979). Εκείνη την περίοδο ο Vangelis άρχισε να γίνεται παγκοσμίως γνωστός.

Το 1978 συνεργάστηκε με την Ειρήνη Παππά στο άλμπουμ με τίτλο Ωδές, που περιέχει παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια.

Το 1986 συνεργάστηκαν ξανά στο άλμπουμ Ραψωδίες.

Ο Παπαθανασίου έκανε, παράλληλα, άλλη μία μεγάλη συνεργασία με τον Γιον Άντερσον σε τέσσερα άλμπουμ: Το Short Stories (1978), το The Friends of Mr Cairo (1981), το Private Collection (1983) και το Page of Life (1991).