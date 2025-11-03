«Βενιζέλος, αγώνας για τη Μικρά Ασία»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ στον Βόλο, από την Εστία «Ίωνες»

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 7μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας θα προβληθεί το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, αγώνας για τη Μικρά Ασία», από την Εστία Μικρασιατών «ΙΩΝΕΣ» σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων Δήμου Βόλου. Πρόκειται για μία συμπαραγωγή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», της ΕΡΤ και της Long Run Productions, με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Η ταινία είναι βασισμένη στη βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης» του Νικόλαου Παπαδάκη-Παπαδή. Το σενάριο υπογράφει ο Απόστολος Καρακάσης και τη σκηνοθεσία ο Νίκος Νταγιαντάς. Επιστημονικοί σύμβουλοι είναι οι Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, Γιώργος Κουκουράκης και Μανόλης Κούμας και σύμβουλος παραγωγής η Άρτεμις Κλίτση. Στον ρόλο του Βενιζέλου εμφανίζεται ο Γιώργος Δάμπασης, ενώ αφηγητής είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Στη διάρκεια μιας ταραγμένης δεκαετίας (1912-1922), με τον χάρτη της Ευρώπης να αναδιατάσσεται και το γεωπολιτικό σκηνικό να αλλάζει δραματικά, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αντιλαμβάνεται ότι η μοναδική επιλογή για να προστατεύσει τους Έλληνες της Μικράς Ασίας από το άγριο κύμα των διωγμών που υφίστανται από τους Τούρκους είναι μία στρατιωτική επέμβαση. Η εκστρατεία στη Μικρά Ασία είναι για τον Βενιζέλο η έκφραση μιας πολυδιάστατης στρατηγικής σε διπλωματικό, στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο. Μέσα από τεράστιες δυσκολίες και ανατροπές θα καταφέρει τελικά να αγγίξει την πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας, αλλά πλέον φαίνεται ότι ο ελληνικός λαός δεν τον εμπιστεύεται και τον εξοστρακίζει. Εξόριστος παρακολουθεί από μακριά, με αγωνία και συντριβή, την καταστροφή των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας. Κι όταν κληθεί ξανά από την ηττημένη Ελλάδα ως ο καταλληλότερος να διαπραγματευτεί τους όρους της ειρήνης, κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσει μία βιώσιμη σταθερότητα που θα επιτρέψει σε όλους τους Έλληνες μία καινούργια αρχή.

Μέσα από δραματοποιημένες σκηνές, σπάνιο αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τα γεγονότα της εποχής εμβαθύνοντας στις στρατηγικές επιλογές του Βενιζέλου.

Το εισιτήριο για την ταινία θα είναι μόνο 2 ευρώ.