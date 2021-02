Βολιώτης πιανίστας, συνθέτης, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός διαπρέπει στη μουσική στο Τορόντο

1 Shares Share Tweet

Νέα κυκλοφορία ελληνόφωνου ροκ τραγουδιού «Πίσω για Πάντα» από τον Βολιώτη Κωνσταντίνο Ματζαφλέρη μουσικοσυνθέτη, ενορχηστρωτή και μουσικό παραγωγό που διαπρέπει στη μουσική ως μετανάστης τα τελευταία επτά χρόνια στο Τορόντο του Καναδά.

Οι Atempo GK είναι ένα ελληνικό ροκ συγκρότημα που απαρτίζεται κυρίως από δύο Έλληνες μετανάστες που ζουν στο Τορόντο του Καναδά τα τελευταία επτά χρόνια. Ο Κωνσταντίνος Ματζαφλέρης (πλήκτρα, δεύτερη φωνή, παραγωγή) είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στον Βόλο. Διδάσκει πιάνο, είναι τραγουδοποιός και τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με την μουσική παραγωγή, ενορχήστρωση και με την μηχανική ήχου. Ο Γιώργος Τάσης (φωνή, στίχοι) είναι από την Καστοριά. Δημιούργησαν τους Atempo GK γράφοντας ελληνική μουσική μακριά από την Ελλάδα.

Ο Κωνσταντίνος ενώ γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά μεγάλωσε στον Βόλο. Το 1993 πήγε στο Τορόντο για να σπουδάσει στην Βασιλική Ακαδημία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του επέστρεψε και πάλι στην Ελλάδα. Το 2013 μετανάστευσε ξανά στον Τορόντο και ασχολείται επαγγελματικά με την διδασκαλία του πιάνου. Παρακολούθησε για τρία χρόνια μαθήματα μουσικής παραγωγής και μηχανικής του ήχου δίπλα στον πλατινένιο παραγωγό των Aerosmith, Warren Huart.

Τα τελευταία τρία χρόνια ξεκίνησε την εταιρεία “Home Studio Productions & Mixing Mastering «Studio MK-72”». Συνθέτει και κάνει την παραγωγή για την δισκογραφία διαφόρων καλλιτεχνών. Το ροκ σχήμα, Atempo GK, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον φίλο και συνεργάτη του, Γιώργο Τάση.

Οι Atempo GK κινούνται και στον χώρο της μοντέρνας ελληνικής τραγουδοποιίας προετοιμάζοντας πορτφόλιο τραγουδιών για δειγματισμό σε γνωστούς και μη καλλιτέχνες στην Ελλάδα και το εξωτερικού. Το «Πίσω για πάντα» είναι το δεύτερο τραγούδι τους μετά την «Εφηβεία» από το προσωπικό τους άλμπουμ που θα ακολουθήσει.

Y.Γ.: Η κυκλοφορία του “Πίσω για Πάντα” έγινε στο YouTube στις 30 Ιανουαρίου, 2021. Το τραγούδι είναι μια συνεργασία στην σύνθεση και την ενορχήστρωση των Atempo GK με τον Βαγγέλη Κατσούρα (σύνθετης, κρουστά) που ζει στον Βόλο.

Και όπως πιστεούν οι ίδιοι: «Η μουσική ενώνει και δεν μετράει αποστάσεις.»

New Release, on YouTube video by Atempo GK «Πίσω για Πάντα: https://youtu.be/u5YTBDBfoiY

Atempo GK «Που Πήγε η Εφηβεία Μας» YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=jiFZtCSQIIw

Atempo διασκεύη GK «Φωτιά Στο Λιμάνι» YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=Gby1MWuvOqI

Atempo GK διασκευή «Ο Κόσμος Που Αλλάζει» YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=-t9dG70sFTY

Κωνσταντίνος Ματζαφλέρης & Nerria Beken ερμηνεύουν Κεμάλ Χτζιδάκης για το διεθνή φεστιβάλ Ειρήνης στο Τορόντο του Καναδά, Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=UOEpNitBVXQ

Κ. Ματζαφλέρης διασκευή, ηχογράφηση & μουσική παραγωγή για τον καλλιτέχνη Σταύρο Κανίχη, YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=tUmIXXVzBig

Αυτά και πάρα πολλά ακόμη είναι ένα μικρό δείγμα της δουλειάς και συνεργασίας του Κωνσταντίνου Ματζαφλέρη με πάρα πολλούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, μέσα απ᾽το στούντιο παραγωγής

«Studio MK-72» που έχει διαμορφώσει στο Τορόντο του Καναδά.

Promo video Studio MK-72 on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1_5xzp-NpV8