Το μιούζικαλ «A Star is Born» βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG – Screen Actors Guild Awards) με τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών για την καλύτερη ταινία.

Το «Τhe Favourite» του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου πέτυχε τρεις υποψηφιότητες.

Το «A Star is Born» θα αναμετρηθεί για την ύψιστη διάκριση των βραβείων SAG με τις ταινίες «Black Panther», «Crazy Rich Asians», «Bohemian Rhapsody» και το «BlacKkKlansman». Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν την 27η Ιανουαρίου σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες.

«A Star is Born»

O Μπράντλεϊ Κούπερ και η Lady Gaga πρωταγωνιστούν στη νέα «ανάγνωση« της ιστορίας που φτάνει, αισίως, στην τέταρτη μεταφορά της στη μεγάλη οθόνη. Ο Τζακ, ένας επιτυχημένος μουσικός της κάντρι, γνωρίζει και ερωτεύεται την νεαρή Άλι, μια άσημη αλλά ταλαντούχα τραγουδίστρια και αποφασίζει να την φέρει στο προσκήνιο. Σύντομα, η καριέρα της Άνι εκτοξεύεται, αλλά η προσωπική τους σχέση απειλείται από τους εσωτερικούς δαίμονες του Τζακ. Και οι δύο πρωταγωνιστές είναι υποψήφιοι για τις ερμηνείες τους.

Το «Vice» που απέσπασε τις περισσότερες υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες, αποκλείστηκε από την αναμέτρηση για την καλύτερη ταινία στα βραβεία SAG, αν και οι πρωταγωνιστές του -Κρίστιαν Μπέιλ και Έιμι Άνταμς- είναι υποψήφιοι για τους ρόλους τους ως ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντικ Τσέινι, και η σύζυγός του Λιν. Άλλοι ηθοποιοί που είναι υποψήφιοι για το βραβείο α΄ ανδρικού ρόλου είναι ο Ράμι Μάλεκ -που υποδύεται τον Φρέντι Μέρκιουρι των Queen, ο Βίγκο Μόρτενσεν για το «Green Book» και ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον για το «BlacKkKlansman».

Στην κατηγορία α΄ γυναικείου ρόλου αναμετρώνται η Έμιλι Μπλαντ για το «Mary Poppins Returns», η Γκλεν Κλόουζ για το «The Wife», η Ολίβια Κόλμαν για το «The Favourite» και η Μελίσα Μακάρθι για το «Can You Ever Forgive Me?». Το φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου έχει όμως δύο υποψηφιότητες στην κατηγορία β΄ γυναικείου ρόλου, με την Έμα Στόουν αλλά και την Ρέιτσελ Βάις να είναι υποψήφιες.

Τα βραβεία SAG θεωρούνται ως προάγγελος των βραβείων Όσκαρ, καθώς από ηθοποιούς συγκροτείται η μεγαλύτερη ομάδα που ψηφίζει για τα βραβεία που απονέμει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών κι Επιστημών. Τα τελευταία 23 χρόνια, καμία ταινία δεν κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, χωρίς να έχει προηγουμένως προταθεί για το αντίστοιχο βραβείο SAG.

Οι υποψηφιότητες

Α’ Ανδρικού Ρόλου

Κρίστιαν Μπέιλ, Vice

Μπράντλεϊ Κούπερ, A Star Is Born

Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Βίγκο Μόρτενσεν, Green Book

Τζον Ντέιβιντ Γουόσινγκτον, BlacKkKlansman

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Έμιλι Μπλαντ, Mary Poppins Returns

Γκλεν Κλόουζ, The Wife

Ολίβια Κόλμαν, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Μελίσα ΜακΚάρθι, Can You Ever Forgive Me?

B’ Ανδρικού Ρόλου

Μαχέρσαλα Αλί, Green Book

Τίμοθι Σαλαμέ, Beautiful Boy

Άνταμ Ντράιβερ, «BlacKkKlansman»

Σαμ Ελιοτ, A Star Is Born

Ρίτσαντ Ε. Γκραντ, Can You Ever Forgive Me?

Β’ Γυναικείου Ρόλου

Εϊμι Άνταμς, Vice

Έμιλι Μπλαντ, A Quiet Place

Μάργκοτ Ρόμπι, Mary Queen of Scots

Εμα Στόουν, The Favourite

Ρέιτσελ Βάις, The Favourite

Καλύτερου Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία

A Star Is Born

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian

Crazy Rich Asians

Καλύτερου Ηθοποιού Σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Αντόνιο Μπαντέρας, Genius: Picasso

Ντάρεν Κρις, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Χιου Γκραντ, A Very English Scandal

Αντονι Χόπκινς, King Lear

Μπιλ Πούλμαν, The Sinner

Καλύτερης Ηθοποιού Σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Εϊμι Άνταμς, Sharp Objects

Πατρίσια Αρκέτ, Escape at Dannemora

Πατρίσια Κλάρκσον, Sharp Objects

Πενέλοπε Κρουζ, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Έμα Στόουν, Maniac

Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν, Ozark

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, This Is Us

Τζόζεφ Φάινς, Handmaid’s Tale

Τζον Κραζίνσκι, Tom Clancy’s Jack Ryan

Μπομπ Όντενκερκ, Better Call Saul

Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Τζούλια Γκάρνερ, Ozark

Λόρα Λίνεϊ, Ozark

Ελίζαμπεθ Μος, Handmaid’s Tale

Σάντρα Ο, Killing Eve

Ρόμπιν Ράιτ, House of Cards

Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμική Τηλεοπτική Σειρά

Άλαν Άρκιν, The Kominsky Method

Μάικλ Ντάγκλας, The Kominsky Method

Μπιλ Χέιντερ, Barry

Τόνι Σαλούμπ, The Marvelous Mrs. Maisel

Χένρι Γουίνκλερ, Barry

Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμική Τηλεοπτική Σειρά

Άλεξ Μπόρστιν, The Marvelous Mrs. Maisel

Άλισον Μπρι, Glow

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, The Marvelous Mrs. Maisel

Τζέιν Φόντα, Grace and Frankie

Λίλι Τόμλιν, Grace and Frankie

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

The Americans

Better Call Saul

Handmaid’s Tale

Ozark

This Is Us

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Τηλεοπτική Σειρά

Atlanta

Barry

Glow

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel