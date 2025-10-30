Ξεκινά το Σάββατο η προπώληση εισιτηρίων για εκδηλώσεις στον Δήμο Βόλου

Δημοσιεύθηκε

Ανοίγει το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, η πλατφόρμα ticketservices για την προπώληση εισιτηρίων για ορισμένες από τις εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου για τον Νοέμβριο του 2025 και για τον γιορτινό κύκλο εκδηλώσεων «Χριστούγεννα -Ο Βόλος μας Μαγεύει», προκειμένου το κοινό της πόλης να επιλέξει και να προμηθευτεί έγκαιρα τα εισιτήρια εισόδου.

Ειδικότερα, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, στις 12.00 το μεσημέρι ακριβώς ανοίγει η πλατφόρμα προπώλησης εισιτηρίων για:
– Τις δύο παραγωγές της Λυρικής Σκηνής που φιλοξενούνται στον Βόλο στις 15 και στις 18 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα για το μιούζικαλ για όλη την οικογένεια «Ιζαντόρα Ντακ» (15/11) και την οπερέτα «Θέλω να δω τον Πάπα» (18/11), Παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου, με διάθεση δωρεάν εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας.

– Το αφιέρωμα στους θρυλικούς Queen “Break Free-Queen Tribute Show”, την μουσική παράσταση που πραγματοποιεί περιοδείες και εμφανίσεις ανά τον κόσμο με ένα μοναδικό αφιέρωμα στο θρυλικό συγκρότημα, (15/12), με γενική είσοδο 15€,

– Την παράσταση «Ελλαδογραφία» σε κείμενο, σκηνοθεσία Γιάννη Βούρου ως μουσική παράσταση με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή ηθοποιό και ορχήστρα μουσικής δωματίου του Θοδωρή Λεμπέση, (16/12), με γενική είσοδο 5€,

– Την Χριστουγεννιάτικη παράσταση Musical Hits&Soundtracks με τον Παναγιώτη Πετράκη και δεκαμελή Ορχήστρα με κορυφαίους μουσικούς (17/12), με γενική είσοδο 5€.
Οι συγκεκριμένες παραγωγές εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Βόλου και οι τιμές εισόδου από μηδενικές, έως τα 15€ ανώτερη τιμή, αφορούν στην κοινωνική πολιτική του Δήμου Βόλου για την κατά το δυνατό ελεύθερη πρόσβαση κάθε δημότη στην πολιτιστική παραγωγή του Δήμου.

Το Σάββατο 8/11 θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τις παραγωγές του «Καρυοθραύστη» του Royal Classical Ballet (γενική είσοδος 15€), της Θεατρικής Παραγωγής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου «Ταξίδι μίας μεγάλης Ημέρας μέσα στη Νύχτα» του Ευγένιου Ο’ Νηλ (γενική είσοδος 5€) και της Πρωτοχρονιάτικής Συναυλίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Βόλου (γενική είσοδος 10€), ενώ ήδη προπωλούνται εισιτήρια για τη Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας με έργα Γιώργου Λαιμού της 8ΗΣ Νοεμβρίου 2025 (γενική είσοδος 10€ υπέρ της Φλόγας).

