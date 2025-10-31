Υποψήφια για βράβευση η συνεργασία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και του Δικτύου «Περραιβία»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανακοινώνεται ότι το Δίκτυο «Περραιβία» και η Μπάντα του Πολεμικού μας Ναυτικού, είναι υποψήφιοι Φορείς για βράβευση και συμμετέχουν ενεργά στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025, τον Θεσμό Κοινωνικού Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται στη χώρα μας, με στόχο την ανάδειξη των Πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον .

Το Δίκτυο «Περραιβία» κατέθεσε υποψηφιότητα στον διαγωνισμό αυτό, με μια από τις καλές του πρακτικές, με τίτλο: «Μπάντα Πολεμικού Ναυτικού και Δίκτυο “Περραιβία” : Διοργάνωση 30 Συναυλιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το 2011 μέχρι σήμερα, για τη στήριξη ευπαθών ομάδων σε όλη τη Θεσσαλία», μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχιας στη Θεσσαλία και αφορά στη στενή συνεργασία των παραπάνω Φορέων για τη στήριξη ευπαθών ομάδων.



Το δίκτυο «Περραιβία» καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν θετικά για την κοινή πρωτοβουλία-συνεργασία και τη βράβευση και των δύο Φορέων, η οποία δεν έχει κάποιο χρηματικό έπαθλο.

Ενημερωθείτε για την πρωτοβουλία και ψηφίστε θετικά , για την κοινή βράβευση των δύο Φορέων στο Link : https://bravo.sustainable-greece.com/gr/voting-org-society/diktyo-perraibia-perrevia-network.460.html .

Η ψηφοφορία ξεκίνησε και λήγει στις 15/11/2025



Σημειώνεται ότι η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε μία μεγάλη συναυλία και στον Βόλο, στο Δημοτικό Θέατρο «Βαγγέλης Παπαθανασίου», αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των Βολιωτών.