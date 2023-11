Ακούστε στην πλήρη του μορφή το νέο τραγούδι των Beatles – Πώς τους «ζωντάνεψε» η τεχνητή νοημοσύνη

Οι Beatles κυκλοφόρησαν αυτό που περιγράφεται ως το τελευταίο νέο τραγούδι τους μαζί, με τίτλο Now and Then. Ακούστε την τελική του εκδοχή.

Αυτό, ολοκληρώνει μια σειρά τραγουδιών των Beatles γραμμένων από τον Τζον Λένον που παραδόθηκαν σε μορφή demo στον Paul McCartney το 1994 από τη Γιόκο Όνο, με το “For Paul” γραμμένο στην κασέτα. Ο Μακ Κάρτνεϊ και οι υπόλοιποι Beatles δημιούργησαν δύο νέα τραγούδια από τις ηχογραφήσεις, το Free As a Bird και το Real Love.

Αλλά η μπάντα δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει ένα τραγούδι από το demo του Now and Then και εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους. Τώρα, με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που έχει απομονώσει καλύτερα τα φωνητικά του Λένον από το demo, το τραγούδι έχει επιτέλους ολοκληρωθεί. Ο Μακ Κάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ ηχογράφησαν νέα μέρη για αυτό, χρησιμοποιώντας τα κιθαριστικά μέρη του αείμνηστου Τζορτζ Χάρισον από ηχογράφηση του 1995.

Ο Μακ Κάρτνεϊ εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το συγκρότημα το 1995: «Στο demo tape του Τζον, το πιάνο ήταν λίγο δύσκολο να ακουστεί. Και εκείνες τις μέρες, φυσικά, δεν είχαμε την τεχνολογία για να κάνουμε τον διαχωρισμό … Κάπως ξεμείναμε λίγο από έμπνευση και χρόνο».

Ο Peter Jackson σκηνοθέτησε το μουσικό βίντεο για το Now and Then – που κυκλοφόρησε στις 2 μ.μ. GMT την Παρασκευή – έχοντας σκηνοθετήσει το οκτάωρο ντοκιμαντέρ Get Back, το οποίο χρησιμοποίησε επίσης την ίδια τεχνολογία AI για να δείξει πώς το συγκρότημα συνδύασε τραγούδια για τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, Abbey Road και Let It Be.

Ο Liam Gallagher φάνηκε να έχει ακούσει από νωρίς το Now and Then, γράφοντας στο X την Πέμπτη το πρωί: «Απολύτως απίστευτο, βιβλικό, ουράνιο, σπαρακτικό και συγκινητικό ταυτόχρονα». Όταν ρωτήθηκε από έναν θαυμαστή αν ανησυχούσε ότι δεν θα του άρεσε το τραγούδι, ο Gallagher απάντησε: «Οι Beatles θα μπορούσαν να αφοδεύσουν στην τσάντα μου αλλά εγώ θα εξακολουθούσα να βάζω τις καραμέλες μέντας μου εκεί».

Ακούστε το τραγούδι