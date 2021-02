Αποστολή στον Άρη: Ιστορικό βήμα στην κατάκτηση του διαστήματος με την προσεδάφιση του «Perseverance» στον Κόκκινο Πλανήτη

Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησε η ανθρωπότητα την ιστορική στιγμή της προσεδάφισης του ρόβερ της NASA Perseverance στον αφιλόξενο, με τα όσα ξέρουμε έως σήμερα, «Κόκκινο πλανήτη», τον Άρη.

Το Perseverance, το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα, διαπέρασε την ατμόσφαιρα του Άρη και προσεδαφίστηκε με ασφάλεια μέσα σε έναν τεράστιο κρατήρα, στην πρώτη «στάση» του στο πλαίσιο της έρευνάς του για αρχαία μικροβιακή ζωή.

Τα χειροκροτήματα στις εγκαταστάσεις της NASA, οι ζητωκραυγές και οι επευφημίες ήταν το πρώτο που ακούστηκε μόλις επιβεβαιώθηκε πως το ρόβερ είχε επιβιώσει της δύσκολης καθόδου του στο έδαφος του Άρη και είχε φτάσει, όπως προβλέπει ο προγραμματισμός, στο βάθος του κρατήρα Jezero.«Η προσεδάφιση επιβεβαιώνεται» ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κέντρου ελέγχου της NASA. «Το Perseverance βρίσκεται με ασφάλεια στην επιφάνεια του Άρη».

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021