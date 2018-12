0 SHARES Share Tweet

Tο Vodafone TV προσφέρει στους συνδρομητές του τη μεγαλύτερη ποικιλία παιδικών σειρών, μεταγλωττισμένων στα Ελληνικά, η οποία από σήμερα εμπλουτίζεται με τη νέα υπηρεσία Nick+. Αποκλειστικά στο Vodafone TV, τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν On Demand ατελείωτα επεισόδια με τους αγαπημένους ήρωες του Nickelodeon, τη στιγμή που θέλουν και όσες φορές θέλουν, από οποιαδήποτε συσκευή.

Το περιεχόμενο του Nick+ περιλαμβάνει περισσότερες από 400 ώρες και 800 επεισόδια παιδικής ψυχαγωγίας για ηλικίες από 0 έως 12 ετών, με ολόκληρους κύκλους (Βox Sets) από δημοφιλείς παιδικές σειρές, όπως Μπομπ Σφουγγαράκης, Paw Patrol, Rabbids: Invasion, Back at the Barnyard, Ο Μπλέιζ και οι φίλοι του, Η Ντόρα και οι Φίλοι της, Οι Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης, School of Rock, Loud House, Σίμερ και Σάιν. Παράλληλα, διαθέτει νέα επεισόδια από παιδικές σειρές που κάνουν πρεμιέρα στο κανάλι, όπως Butterbean’s Café και Top Wing.

Όλα τα επεισόδια διατίθενται On Demand, αποκλειστικά από το Vodafone TV, παρέχοντας στους συνδρομητές την καλύτερη εμπειρία θέασης, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή, για να μη χάνουν τα παιδιά στιγμή μακριά από τους αγαπημένους τους ήρωες. Επιπλέον, οι συνδρομητές Vodafone TV μπορούν ακόμη και να κατεβάσουν προσωρινά τα αγαπημένα τους επεισόδια στο κινητό ή το tablet, για να τα παρακολουθήσουν offline στις διακοπές τους, ακόμα και όταν δεν έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ.

O Ανδρέας Γεωργιάδης, Pay TV Manager της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «Στόχος μας είναι η πλατφόρμα του Vodafone TV να καλύπτει τις ανάγκες ψυχαγωγίας όλης της οικογένειας. Η υπηρεσία Nick+ αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή περιεχομένου παιδικής ψυχαγωγίας και είμαστε χαρούμενοι που μέσω αυτής δίνουμε πλέον τη δυνατότητα στους συνδρομητές μας να έχουν πρόσβαση στις σημαντικότερες και πιο δημοφιλείς σειρές για παιδιά με την υπογραφή του Nickelodeon, του διεθνούς, δημοφιλούς καναλιού κινουμένων σχεδίων και νεανικών σειρών».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Vodafone Ελλάδας για τη διάθεση του του Nick+ στη χώρα», δήλωσε ο David Urgell, Senior Vice President Στρατηγικής, Διανομής Περιεχομένου και Ψηφιακού Τομέα για τη Νότια και Δυτική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. «Το Nick+ αποτελεί μια πρωτοποριακή προσφορά που παρέχει στα παιδιά και τους γονείς τους μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής ως προς το πού και πότε μπορούν να απολαύσουν τις αγαπημένες τους σειρές και τους χαρακτήρες που προτιμούν στο Nickelodeon. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική μας για την περαιτέρω επέκταση του brand Nickelodeon στον μη γραμμικό τομέα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταβαλλόμενων τάσεων της κατανάλωσης βίντεο και των προσδοκιών των καταναλωτών».