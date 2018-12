1 SHARES Share Tweet

To happy είναι η πρώτη εφαρμογή για κινητά, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βοηθήσουν οικονομικά φιλανθρωπικά ιδρύματα που έχουν ανάγκη, προσφέροντας εύκολα και άμεσα τη δωρεά τους μέσα από την εφαρμογή. Τα ιδρύματα στα οποία μπορείτε να δωρίσετε μέσα από την εφαρμογή happy είναι τα εξής: ΕΛΕΠΑΠ, Ελίζα, ΑΛΜΑ, Άσυλο του Παιδιού, Καλός Σαμαρίτης, Γραμμή Ζωής, Φιλοζωική Παρέμβασης Αργυρούπολης – Ελληνικού και σύντομα θα προστεθούν και άλλα.

Η διαδικασία της δωρεάς είναι πολύ απλή – οι χρήστες προσθέτουν τα στοιχεία της τραπεζικής τους κάρτας, επιλέγουν το ποσό που θέλουν να δωρίσουν και στη συνέχεια επιλέγουν τον Οργανισμό ή την Κοινότητα όπου επιθυμούν να κάνουν τη δωρεά. Τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας στο λογαριασμό του κάθε ιδρύματος, ενώ ο χρήστης λαμβάνει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση την απόδειξη της πληρωμής. Η εφαρμογή δέχεται όλες τις τραπεζικές κάρτες – debit, credit και prepaid – όλων των Ελληνικών τραπεζών.

Επιπλέον με την εφαρμογή, μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ενέργειες και τις δράσεις των Οργανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω push notifications.

Πρόκειται για μια κοινωνική ενέργεια που θα λειτουργεί όλο το χρόνο και διατίθεται δωρεάν σε android και ios ενώ στόχος είναι να προστεθούν νέα ιδρύματα και οργανισμοί που έχουν ανάγκη από υποστήριξη. Για όσους ενδιαφέρονται να προστεθούν στην ενέργεια, μπορούν να επικοινωνήσουν στο info@warp.ly ή στο 2103234175.

Tο happy είναι μια πρωτοβουλία της Warply που έκανε εξ’ ολοκλήρου τον σχεδιασμό και την τεχνική υλοποίηση για την δημιουργία του happy καθώς και την υποστήριξη των Φιλανθρωπικών Οργανισμών και των Φιλοζωικών Κοινοτήτων που συμμετέχουν.

Σχετικά με την Warply

Η Warply είναι μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες στα προγράμματα επιβράβευσης και πιστότητας καταναλωτή, με εξειδίκευση στο κανάλι του mobile. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχοντας μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας “Warply Engage” υπηρεσίες Loyalty, Omnichannel Marketing Automation, Couponing, eCommerce καθώς και υπηρεσίες ψηφιακών πληρωμών. Έχει διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό κερδίζοντας δεκάδες βραβεία, όπως το “Best Loyalty Program in Food – Retail” στα Global Loyalty Awards, “Innovative Company of the Year” στα Mobile Awards κα.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα της Warply στο www.warp.ly