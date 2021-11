Τοποθετήθηκε το πρώτο προσθετικό μάτι από 3D εκτυπωτή

Ένας ασθενής, σε εξειδικευμένη κλινική για την όραση στο Ηνωμένο Βασίλειο, έγινε ο πρώτος στον οποίο τοποθετήθηκε προσθετικό μάτι που δημιουργήθηκε από 3D εκτυπωτή. Τώρα, οι γιατροί του Moorfields Eye Hospital ευελπιστούν η δοκιμή να πετύχει γιατί αυτό θα βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, τόσο από άποψη αισθητικής, όσο και όσον αφορά στην αναμονή μιας και θα μειωθούν κατά πολύ οι χρόνοι που θα λαμβάνουν τα προσθετικά μέλη.

Moorfields patient, Steve Verze, was the first person in the world to receive a digital 3D printed prosthetic eye. Fitted today, Steve says the eye looks 'fantastic'. Read more about Moorfields pioneering work in prosthetics: https://t.co/VJc38eJUfL

