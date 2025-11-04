Να δώσετε και για το ΕΣΥ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εκείνος έβαλε μαλλιά και το παραδέχτηκε δημόσια, εμάς όμως μας καράφλιασε! Ο Άδωνις Γεωργιάδης την ώρα που μιλούσε για το άγαλμα του Ιάσονα, ζήτησε από τον εφοπλιστή Πάρι Δράγνη να ενισχύσει και τα δημόσια Νοσοκομεία λέγοντας «είμαι βέβαιος ότι δεν θα τα αφήσετε, δεν θα αδιαφορήσετε γι’ αυτά». Δηλαδή, αν καταλάβαμε καλά, ο Υπουργός παρακαλάει έναν ιδιώτη να ενισχύσει το ΕΣΥ. Από τη μια παραδέχεται ο Υπουργός ότι το ΕΣΥ έχει ανάγκες και δεν είναι, όπως λέει παντού, μια… αλφαδιά κι από την άλλη, αντί να λύσει εκείνος τα προβλήματα και η κυβέρνηση, ζητά τα λεφτά του ιδιώτη. Έλα Χριστέ και Παναγιά!

Δ.Π.