40 εκατομμύρια για να αναπτυχθεί η Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βάζει μπροστά δύο νέα προγράμματα, «Επιχειρώ έξυπνα» και «Αναπτύσσομαι έξυπνα», συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, για να στηρίξει επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια από 50.000€ έως 425.000€. Μια σημαντική κίνηση που φέρνει κοντά την Περιφέρεια με τους παραγωγικούς φορείς, ενισχύει την τοπική οικονομία και δίνει ευκαιρίες σε όσους θέλουν να καινοτομήσουν και να επενδύσουν έξυπνα στον τόπο τους.